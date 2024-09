Trưa 6/9, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an xã Điền Hương vừa kịp thời huy động lực lượng cứu hộ thành công 9 thuyền của ngư dân bị trôi dạt ra biển.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ 9 thuyền cá của ngư dân bị sóng đánh ra biển. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, tại xã Điền Hương (huyện Phong Điền) biển động và sóng dâng cao đã cuốn trôi 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền và Công an xã Điền Hương đã nhanh chóng huy động các lực lượng quân sự, biên phòng và bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành triển khai cứu hộ, nhanh chóng đưa được 9 thuyền của ngư dân vào bờ an toàn.

Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn, yêu cầu các chủ tàu tắt thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh tình huống xấu xảy ra.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch ứng phó với bão số 3. Ảnh: CACC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão Yagi (bão số 3) ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h. Đến trưa nay, siêu bão cách Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.

Để ứng phó với bão số 3, ngày 5/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát công điện gửi các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Với phương án di dời dân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát để đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân nhằm chủ động ứng phó với bão, nước dâng do bão. Theo đó, khi bão số 3 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, sẽ di dời khoảng 13.510 hộ/46.073 khẩu đến nơi an toàn.