9Pay được thành lập năm 2018, là đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước. Với mục tiêu mang đến giải pháp thanh toán toàn diện cho khách hàng, 9Pay luôn hướng tới cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, giúp đối tác an tâm phát triển kinh doanh.

9Pay nhận chứng chỉ PCI DSS cấp độ cao nhất

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Quản lý dự án PCI DSS của 9Pay chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự vì cổng thanh toán 9Pay được trao chứng chỉ bảo mật PCI DSS cấp độ cao nhất. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cấp bảo mật an toàn thông tin, xứng đáng là đơn vị trung gian thanh toán an toàn tại Việt Nam và nâng tầm quốc tế”.

Chứng chỉ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán) là một tiêu chuẩn về an ninh thông tin được công nhận toàn cầu và là yêu cầu bắt buộc dành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ: cổng thanh toán, trung tâm dữ liệu…; quản lý bởi 5 tổ chức thanh toán quốc tế: Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB. PCI DSS được các tổ chức thanh toán quốc tế nêu trên ủy quyền quản lý cho Hội đồng Bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán PCI SSC (Payment Card Industry Security Standard Council).

Chứng chỉ là minh chứng cho chất lượng của hệ thống an ninh bảo mật của cổng thanh toán 9Pay

Theo đó, CMC là đơn vị QSA (Qualified Security Assessor) được chứng nhận bởi PCI SSC, có đầy đủ năng lực và quyền hạn thực hiện việc đánh giá cấp chứng nhận PCI DSS. Vì vậy, 9Pay đã tin tưởng lựa chọn và tiến hành hợp tác với CMC Cyber Security - tổ chức đánh giá chứng chỉ quốc tế uy tín hàng đầu Việt Nam để cấp chứng chỉ bảo mật PCI DSS. Đây được xem là một minh chứng rõ ràng cho chất lượng của hệ thống an ninh bảo mật tại cổng thanh toán 9Pay.

Để đạt tiêu chuẩn PCI DSS, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng 12 nhóm yêu cầu chính với 182 yêu cầu chi tiết, bao gồm 6 nhóm mục tiêu: xây dựng và duy trì hệ thống mạng bảo mật; bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán; xây dựng và duy trì an ninh mạng; xây dựng hệ thống kiểm soát xâm nhập; theo dõi và đánh giá hệ thống thường xuyên; chính sách bảo vệ thông tin.

Trải qua 6 tháng kiểm tra, đánh giá, cổng thanh toán 9Pay đã được CMC Cyber Security chứng nhận đáp ứng 12 tiêu chuẩn của PCI DSS. Chứng nhận mà cổng thanh toán 9Pay được cấp là phiên bản PCI DSS mới nhất với những điều luật khắt khe hơn trong việc truy cập dữ liệu bao gồm: xác thực đa yếu tố, chấp nhận bổ sung các đối tượng chỉ định, trách nhiệm điều hành lãnh đạo.

Chia sẻ trong buổi lễ, ông Hà Thế Phương - Tổng giám đốc CMC Cyber Security đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng chỉ PCI DSS với đơn vị trung gian thanh toán như 9Pay. Thông qua đó, 2 bên đã xây dựng niềm tin và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của khách hàng.

PCI DSS sẽ giúp 9Pay mở rộng hợp tác trong và ngoài nước

Việc cổng thanh toán 9Pay nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất, không chỉ tăng độ uy tín cho doanh nghiệp mà còn còn mang đến sự an tâm cho khách hàng khi giao dịch thanh toán mà không sợ lộ thông tin thẻ; đảm bảo mức độ an toàn bảo mật khi xử lý lượng giao dịch lớn.

Chứng chỉ PCI DSS sẽ giúp 9Pay có những bước tiến trong việc triển khai các dự án kinh doanh mới, mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tuân thủ các tiêu chuẩn PCI DSS cũng giúp nâng cao mức độ an toàn bảo mật tổng thể cho hệ thống công nghệ thông tin, đem lại lợi thế cạnh tranh cho cổng thanh toán 9Pay so với các trung gian thanh toán khác và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm an toàn nhất khi sử dụng dịch vụ.

Thúy Ngà