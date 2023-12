{"article":{"id":"2222930","title":"9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo","description":"Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nau-an-1273.jpg?width=768&s=tsWvin3GUu1yfWkRN_DbMw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nau-an-1273.jpg?width=1024&s=-2kNdgoDmaltxx4aSGlrOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nau-an-1273.jpg?width=0&s=PBV6H0Uh_moppGZ1kos4Ww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nau-an-1273.jpg?width=768&s=tsWvin3GUu1yfWkRN_DbMw\" alt=\"nau an

<figcaption>Ngọc Trinh (áo trắng) và bạn đồng hành chuẩn bị nguyên liệu nấu bún riêu tặng các em nhỏ tại xã Sơn Tân</figcaption>

</figure>

<p><strong>“Nấu ăn cho em”</strong></p>

<p>8h sáng, trong căn bếp dựng tạm tại nhà dân, chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (29 tuổi, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhóm bạn tất bật chế biến, nấu nồi bún riêu cực lớn. Thực khách của Trinh hôm nay là hơn 250 học sinh của Trường Tiểu học Sơn Tân (xã Sơn Tân).</p>

<p>Trinh và nhóm bạn đã “lên núi” nấu ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại đây từ nhiều tháng trước. Trước đó, thông qua một người bạn, Trinh biết đến cuộc sống khó khăn của người Raglai tại xã vùng cao Sơn Tân.</p>

<p>Đặc biệt là trẻ em tại xã. Dù được chính quyền địa phương, nhà trường hỗ trợ nhưng các em vẫn còn nhiều thiếu thốn. Khi được người bạn ngỏ ý lên Sơn Tân nấu ăn cho các em nhỏ, Trinh đồng ý ngay.</p>

<p>Cả hai trực tiếp đến xã khảo sát nhưng rồi không thực hiện được vì nhiều lý do. Đầu tháng 6 vừa qua, sau nhiều suy nghĩ, Ngọc Trinh quyết định đến Sơn Tân thực hiện chương trình nấu ăn cho học sinh bán trú.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/1-nau-an-1274.jpg?width=768&s=fiXJhyK4HrciZWJ2z6DUCA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/1-nau-an-1274.jpg?width=1024&s=gRuCOyIVxIAp7p6PKu8NlA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/1-nau-an-1274.jpg?width=0&s=S-QaqMVgqQyiusf7pBNOyQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/1-nau-an-1274.jpg?width=768&s=fiXJhyK4HrciZWJ2z6DUCA\" alt=\"1 nau an.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/1-nau-an-1274.jpg?width=260&s=53kz0PLdYn9fo8lA_xECzQ\"></picture>

<figcaption>Trinh và bạn nấu bún tặng các em nhỏ </figcaption>

</figure>

<p>Ngọc Trinh chia sẻ: “Trước đây, tôi rất ấn tượng với chương trình nấu ăn cho trẻ em vùng cao của TikToker, YouTuber An Đen. Khi lên xã Sơn Tân, thấy các em nhỏ còn nhiều khó khăn, tôi thấy xúc động.</p>

<p>Ngày còn nhỏ, tôi sống ở Sóc Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng đồng bào S’tiêng. Hoàn cảnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/gia-dinh\">gia đình</a> tôi lúc đó khó khăn.</p>

<p>Mẹ tôi khi ấy một mình làm lụng, nuôi 6 anh chị em tôi. Lúc nhỏ, vì không đủ dinh dưỡng, tôi thèm ăn lắm. Khi lên TP.HCM, được đi ăn những món ngon, mới lạ… tôi rất vui.</p>

<p>Lên Sơn Tân, thấy các bé thiếu thốn, tôi nghĩ các em cũng như mình ngày trước. Thế là tôi quyết định sẽ nấu những món ngon cho các em vào cuối tuần”. </p>

<p>Đầu tháng 6 vừa qua, Trinh mang ý định nói trên đến chia sẻ với chính quyền xã Sơn Tân. Tuy nhiên, lãnh đạo xã không đồng ý vì lo lắng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-nau-an-1275.jpg?width=768&s=roakWKDStnuufFPC_tzI2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-nau-an-1275.jpg?width=1024&s=RoWZ0x0qzH0yQbeMEI-YRw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-nau-an-1275.jpg?width=0&s=E-OLUepMcGdl-bJQr0SsEg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-nau-an-1275.jpg?width=768&s=roakWKDStnuufFPC_tzI2w\" alt=\"4 nau an.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/4-nau-an-1275.jpg?width=260&s=pqgQp5CTSdxHEIBXCILzpg\"></picture>

<figcaption>Các em học sinh háo hức chờ \"bữa tiệc\" từ Ngọc Trinh </figcaption>

</figure>

<p>Không chùn bước, Trinh tìm cách thuyết phục. Chị chứng minh những thực phẩm mình sử dụng đều có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh. Chị sơ chế nguyên liệu, nấu các món ăn trước sự chứng kiến, giám sát của chính quyền địa phương.</p>

<p>Sau nhiều lần như vậy, các món ăn do Trinh chế biến được công nhận đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Địa phương quyết định cho phép chị thực hiện chương trình nấu ăn cho các em nhỏ vào cuối tuần.</p>

<p><strong>Những bữa tiệc ngon</strong></p>

<p>Lần đầu chứng kiến Trinh nấu ăn, tặng mình những món ngon, các em học sinh vô cùng bỡ ngỡ, thậm chí có chút sợ. Thế nhưng khi được ăn những món lạ, ngon, các bé rất vui. </p>

<p>Ban đầu, Trinh chỉ nấu 50 phần ăn cho 50 bé. Thế nhưng lần thứ 2 đến xã, Trinh bất ngờ khi có đến 100 bé đang đợi mình phát tặng những phần ăn đặc biệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/3-nau-an-1276.jpg?width=768&s=MME6yp7Mslq2dSoA0MTMeA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/3-nau-an-1276.jpg?width=1024&s=O9PvW1D_HOFdoeXf7qpJUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/3-nau-an-1276.jpg?width=0&s=tglUwC2FcSk5u5SHBpsaUA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/3-nau-an-1276.jpg?width=768&s=MME6yp7Mslq2dSoA0MTMeA\" alt=\"3 nau an.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/3-nau-an-1276.jpg?width=260&s=sora1Gjqsjpv13UcdmQh3g\"></picture>

<figcaption>Các bé luôn thưởng thức món ăn ngon, lạ trong niềm vui</figcaption>

</figure>

<p>Chị kể: “Có lẽ sau khi được ăn ngon, các bé về khoe với nhau, rủ thêm bạn đến ăn. Thế nên lần sau, các bé đến nhận thức ăn rất đông, vượt quá số suất ăn tôi chuẩn bị. </p>

<p>Lúc đó, tôi chỉ chuẩn bị 60 phần ăn gồm khoai tây, xúc xích chiên. Các em đến đông quá nên tôi phải chia đôi số thức ăn ấy bằng cách bé thì được xúc xích, bé ăn khoai tây chiên. Điều này khiến các bé nhận khoai tây chiên không vui”.</p>

<p>Thấy các bé thích những món ăn do mình chế biến, cứ cuối tuần, Trinh lại chuẩn bị thực phẩm, chở lên xã. Số phần ăn cũng tăng theo mỗi tuần. Đến nay, mỗi tuần Trinh nấu hơn 250 suất ăn cho hơn 250 em.</p>

<p>Thực đơn mỗi tuần của Trinh cũng đa dạng, liên tục thay đổi như: bún riêu, bún bò, phở, gà chiên, cơm sườn, xôi gà, bún thịt nướng…</p>

<p>Đa số các món ăn này đều được Trinh chế biến, nấu tại chỗ. Chỉ những món đòi hỏi có thời gian chuẩn bị, chế biến lâu như phở, các món từ thịt, xương bò, chị mới sơ chế trước ở nhà một phần. Chị thức dậy từ 4h sáng để hầm cho nhừ rồi mới vận chuyển đến xã để tiếp tục nấu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/5-nau-an-1277.jpg?width=768&s=lZMpfwVfeCLKyBIBfduWNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/5-nau-an-1277.jpg?width=1024&s=mkUocCE6zH2obOy8ZfEqtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/5-nau-an-1277.jpg?width=0&s=QT79WnWgSRnNQ3lf2vwZ8Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/5-nau-an-1277.jpg?width=768&s=lZMpfwVfeCLKyBIBfduWNw\" alt=\"5 nau an.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/5-nau-an-1277.jpg?width=260&s=tjRto9FGXhzceKLB31Z4qg\"></picture>

<figcaption>Đây thực sự là một bữa tiệc đối với các bé sinh sống ở địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn</figcaption>

</figure>

<p>Suốt nhiều tháng qua, khi thực hiện chương trình thiện nguyện nấu ăn cho trẻ em tại xã Sơn Tân, Ngọc Trinh không kêu gọi hỗ trợ kinh phí. Chị chỉ nhận đóng góp bằng hiện vật như bánh kẹo… từ người có tấm lòng.</p>

<p>Tuy nhiên sau này, nhiều mạnh thường quân mong muốn được chung tay, góp sức với Trinh để các món ăn của chị ngon hơn, đa dạng hơn. Không thể từ chối, Trinh lập quỹ công khai trên ứng dụng Zalo. </p>

<p>Bằng cách này, những người đóng góp có thể theo dõi hoạt động của quỹ. Hiện nay, ngoài việc nấu nhiều món ngon, Trinh và những người đồng hành, hỗ trợ mình còn tặng quà cho trẻ em nghèo.</p>

<p>Ngọc Trinh <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/tam-su\">tâm sự</a>: “Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, đến nay, các bé khi được ăn ngon đều rất vui. Mặc dù rất mệt khi phải tất bật nấu ăn cho hơn 250 bé từ 8h -11h30, nhưng khi thấy các bé ăn trong vui vẻ, phấn khích, tôi quên hết mệt mỏi.</p>

<p>Vì vậy, tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này đến khi nào còn có thể. Bởi, tôi luôn quan niệm trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương”.</p>

<p><em><strong>*Ảnh: Nhân vật cung cấp</strong></em></p>

