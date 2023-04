Từng hoạt động showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, Kiko Chan thời gian qua vắng bóng trên các sàn diễn thời trang, phim ảnh. Người đẹp hiện định cư tại Dubai. Cô cho biết tạm rời xa làng giải trí để tập trung cho các dự án cá nhân.

“Công việc ban đầu còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng khi đã quen, tôi bắt nhịp khá nhanh. Nhờ nỗ lực và may mắn, mọi thứ giờ khá suôn sẻ”, cô chia sẻ.

Nhờ thu nhập tốt, mức sống của chân dài tại nước ngoài cũng ở mức cao. Cô dành thời gian cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm hàng hiệu và chăm sóc gia đình. Khán giả cũng thấy cô xuất hiện bên loạt xế hộp đắt đỏ, trong đó có chiếc Ferrari hơn chục tỷ đồng.

Nhờ tính chất công việc, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với các doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng ở các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là tỷ phú Ấn Độ Rizwan Sajan - người có khối tài sản ròng lên đến hàng tỷ USD.

Người đẹp sở hữu body nóng bỏng, cuốn hút và gu thời trang gợi cảm. Cô là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang trong nước. Kiko tiếp tục duy trì phong cách gợi cảm, các bộ trang phục tôn vóc dáng chuẩn.

Kiko Chan từng được chuyên trang TC candler - chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới đưa vào top đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Trong danh sách này ở Việt Nam còn có Sơn Tùng M-TP và Á hậu Thảo Nhi Lê.

Về chuyện tình cảm, Kiko Chan cho biết, cô không phải là người quá kén chọn. Tuy nhiên, người đẹp vẫn mong tìm được người có chung sở thích và ổn định về tài chính.

Tại chương trình Hành lý tình yêu, cô từng yêu cầu bạn trai phải có 20 tỷ đồng mới yêu. Hiện tại người đẹp cho biết công việc kinh doanh của mình đã ổn định. Chính vì thế, cô muốn yêu người có 40 tỷ đồng, phù hợp với tài chính đang có của bản thân.

Kiko Chan tên thật là Thu Trang, sinh năm 1990 ở Nam Định. Cô từng lọt top 5 'Nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng' do trang SMR-Jakarta ở Indonesia bình chọn. Kiko từng đạt nhiều thành tích quốc tế như: Á hậu 4 Miss Lumiere International World 2017, top 10 Miss SuperTalent of the World… Bên cạnh công việc người mẫu, Kiko Chan còn thử sức lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, cô tốt nghiệp chuyên ngành Tiếp viên hàng không và có 7 năm làm tiếp viên tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cô còn từng giành danh hiệu Tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á do một tạp chí trực tuyến khu vực châu Á - Thái Bình Dương vinh danh.