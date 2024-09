"Sự mạnh mẽ thua xa chị Kỳ Duyên"

- Đâu là hạn chế của bản thân khiến Quỳnh Anh chưa thể chiến thắng Miss Universe Vietnam?

Vẻ đẹp của tôi có lẽ chưa phù hợp với thị hiếu chung, khi người Việt thường thích những cô gái da trắng, gương mặt ưa nhìn. Khi ban tổ chức so sánh tôi với chị Kỳ Duyên và chị Thúy Quỳnh, có lẽ ngoại hình của tôi chưa thuyết phục. Mọi người cũng kỳ vọng vào tôi với danh hiệu Siêu mẫu châu Á, nhưng có thể tôi chưa đáp ứng đủ. Tôi tin ban giám khảo đã đánh giá công bằng nhưng tôi nhận thấy bản thân cần trưởng thành hơn nữa.

Tôi hài lòng với những gì đã đạt được. Nếu có cơ hội và điều kiện phù hợp, tôi sẽ không ngần ngại thi hoa hậu quốc tế.

Từ trái sang: Á hậu 2 Vũ Thúy Quỳnh, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, á hậu 1 Nguyễn Quỳnh Anh.

- Nếu so sánh với Kỳ Duyên, bạn có thể chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình?

Điểm mạnh của tôi là kinh nghiệm tham gia cuộc thi quốc tế, dù là lĩnh vực người mẫu nhưng đã có những va chạm, hiểu cách làm việc. Tuy nhiên, tôi nhận ra điểm yếu là thiếu sự chín chắn. Tôi thừa nhận mình cá tính nhưng sự mạnh mẽ còn thua xa chị Kỳ Duyên. Chị Kỳ Duyên là một người rất mạnh mẽ, luôn âm thầm chuẩn bị để chờ một ngày bung ra.

Những lùm xùm của chị trong cuộc thi phần lớn là do áp lực khi phải đảm nhận nhiều việc cùng lúc, dẫn đến giảm phong độ. Tôi đã chia sẻ rằng đó chỉ là thử thách nhỏ giúp chị có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn cho đấu trường sắp tới.

- Tính cách vô tư và thoải mái giúp bạn thế nào khi thi hoa hậu?

Tính cách thoải mái thực sự là một lợi thế. Tôi luôn giữ tinh thần nhẹ nhàng, không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Khi tham gia bất kỳ phần thi nào, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi diễn, giao lưu, trải nghiệm và chia sẻ với những người bạn như Mlee, Trà My, Phi Phương Anh... Điều này giúp tôi tự nhiên hơn và dễ dàng thể hiện bản thân.

Trước đây, khi gặp áp lực về việc học tập, tôi từng nhốt mình trong nhà suy nghĩ và nhận ra chỉ có cách tìm ra giải pháp, thực hiện nó mới giúp giải tỏa. Tôi cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, năng lượng tích cực để truyền cảm hứng cho mọi người, ngay cả trong những lúc khó khăn.

- Trong phần phỏng vấn kín, bạn được hỏi gì?

Mọi người hỏi nhiều về mục tiêu tương lai và việc tôi bị công kích vì vẻ đẹp chưa phù hợp thi hoa hậu. Khi Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi hỏi về thử thách lớn nhất trong cuộc thi, tôi trả lời đó là việc tìm lại bản thân. Là một người mẫu, tôi phải thay đổi cho phù hợp với tiêu chí cuộc thi và "khai thác" thêm về chính mình.

- Cụ thể, bạn đã "khai thác" và điều chỉnh bản thân ra sao?

Đầu tiên là chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thử thách. Tôi học hỏi từ những người đi trước, đặc biệt là chị Võ Hoàng Yến - người thầy của tôi. Bên cạnh đó, tôi phải cải thiện khả năng giao tiếp vì trước đây ít khi nói chuyện trước công chúng hay ban giám khảo. Tôi đã nghe nhiều podcast để nâng cao kỹ năng diễn đạt, sử dụng ngôn từ và học hỏi từ cách dẫn dắt của các biên tập viên như chị Ngọc Trinh.

- Từ Á quân The Face, rồi đến Quán quân Siêu mẫu châu Á và giờ là Á hậu Miss Universe Việt Nam, liệu danh hiệu người mẫu vẫn chưa đủ để khẳng định bản thân hay sự thành công trong lĩnh vực người mẫu thua xa sức ảnh hưởng của danh hiệu hoa hậu?

Tôi cảm thấy thời điểm này cần thay đổi và phát triển bản thân, không chỉ dừng lại ở danh hiệu Siêu mẫu châu Á và cần chứng minh mình có thể làm nhiều hơn thế.

Chị Võ Hoàng Yến, Giám đốc quốc gia Hương Ly, chị Vũ Hoàng My, anh Minh Xù, và anh Nguyễn Trần Trung Quân đã động viên tôi rất nhiều ở Miss Universe Vietnam.

Trong ê-kíp cuộc thi, tôi thấy áp lực từ giám khảo Thanh Hằng và chị Hà Đỗ. Họ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thời trang khiến tôi phải nỗ lực thể hiện mình xứng đáng có mặt tại đây.

Quá lo lắng nên lạc đề

- Phần thi ứng xử bị đánh giá lạc đề, bạn sẽ cải thiện thế nào?

Trong giây phút đó, dù tươi cười nhưng tôi đầy áp lực. Khi nhận được câu hỏi, tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình, có lẽ vì quá lo lắng nên suy nghĩ hơi "đi xa", dẫn đến lạc đề. Tôi cố gắng trả lời trong 45 giây mà không có thời gian phân tích câu hỏi kỹ lưỡng. Tôi giữ nụ cười nhằm che giấu sự bồn chồn, mọi người cũng công nhận rằng tôi luôn cười trên sân khấu, dù đó có thể chỉ là cách đối phó với căng thẳng. Đây là điểm tôi cần khắc phục, phải bình tĩnh suy nghĩ và thấu hiểu câu hỏi hơn.

- Theo một thành viên của cuộc thi, vài thí sinh không tuân thủ kỷ luật thì lọt top, một số khác tuân thủ bị loại. Bạn đánh giá về vấn đề này thế nào?

Mỗi người có quan điểm và lối sống riêng. Trong cuộc thi, đôi khi lịch trình riêng của thí sinh có thể ảnh hưởng đến việc chấp hành kỷ luật. Tôi luôn tự ý thức và tuân thủ quy định nhưng nếu có tình huống bất khả kháng, tôi phải xin phép. Việc đánh giá vào top có liên quan đến kỷ luật hay không cũng rất khó nói, vì còn phụ thuộc vào ý kiến của ban giám khảo, không chỉ đơn thuần là khâu quản lý thí sinh hay thí sinh góp ý.

- Với danh hiệu á hậu, bạn có cảm thấy áp lực hơn trong việc giữ gìn hình ảnh không và có yêu cầu gì đặc biệt trong các hoạt động hay sự kiện sắp tới?

Tôi không thấy áp lực nhiều về danh hiệu. Nếu mọi người tin tưởng, tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không quá lo lắng về vị trí. Ví dụ như các chị Lệ Hằng, Minh Tú hay Võ Hoàng Yến, dù không phải là diễn vị trí first face hay vedette, họ vẫn rất thoải mái. Tôi học được rằng quan trọng là làm tốt công việc, không cần quá quan tâm đến thứ hạng.

Tôi cho rằng có thể kết hợp cả hai con đường làm người mẫu và á hậu vì đều cần kỹ năng và sự cố gắng. Tôi không muốn phải lựa chọn một hướng đi vì cả hai đều quan trọng và bổ trợ cho nhau.

Khi trở thành á hậu, tôi nhận thức rằng ảnh hưởng của bản thân lớn hơn, những gì tôi làm và nói sẽ tác động đến nhiều người hơn. Vì vậy, tôi phải chú ý đến cách xuất hiện và hành xử trước công chúng.

- Giữa Siêu mẫu châu Á và Miss Universe Vietnam, bạn có thấy điểm gì khác nhau về áp lực, sự căng thẳng và cạnh tranh?

Khi tham gia các cuộc thi, tôi không đặt mục tiêu cụ thể đạt giải gì. Tôi chỉ tập trung tích lũy kinh nghiệm và làm hết sức mình. Không kỳ vọng quá sẽ không thất vọng, nhưng càng dấn thân sâu, tham vọng lại trỗi dậy, nhất là ở Siêu mẫu châu Á. Khi một thí sinh Việt Nam khác bị loại, tôi nhận ra cuộc chiến thực sự bắt đầu khi phải đấu một mình với các thí sinh châu Á khác. Tôi cảm thấy động lực và tham vọng giành vị trí cao nhất.

Khi tham gia Miss Universe Vietnam, tôi khá thoải mái. Tuy nhiên, càng vào sâu, cuộc thi càng gay go, căng thẳng hơn, mong muốn chiến thắng mãnh liệt hơn nên tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi cũng đặt mục tiêu phải chứng minh cho những người hoài nghi về khả năng và thay đổi cái nhìn tiêu cực về tôi. Tôi muốn được công nhận.

Tự đặt vé máy bay và "bỏ trốn"

- Gia đình bạn có truyền thống làm trong ngành công an, bộ đội, những người thân phản ứng thế nào khi bạn tham gia cuộc thi?

Khi tôi đăng ký, gia đình không biết gì, nhưng đến vòng casting, thông tin truyền thông dồn về tôi, bố mẹ rất ngạc nhiên và gọi điện hỏi thăm. Họ không ngờ con gái lại tham gia thi hoa hậu.

Sau tập 1 của Miss Universe Vietnam, cả nhà chỉ mong tôi không bị công kích như những cuộc thi trước đó để có thể bình an, vui vẻ trên mạng xã hội. Trước đây, tôi từng làm huấn luyện viên catwalk cho một cuộc thi và vô tình bị tấn công làm ảnh hưởng rất lớn đến những người thân. Gia đình sợ khi tôi "dính" đến giới người đẹp, hoa hậu lần nữa. Song lần này tôi may mắn "an toàn" trong vòng tay của cộng đồng mạng.

Trước đây, gia đình không muốn tôi theo nghệ thuật, từng cấm đi chụp hình, đi diễn nên tôi toàn phải trốn. Mọi người hay nghĩ chân dài phải có đại gia, có tiền mới nổi tiếng được, không nhìn nhận tích cực về nghề.

Tôi từng có một bộ ảnh không đẹp, khi đọc được những bài báo về nó, bố rất sốc và gọi điện yêu cầu tôi về Hà Nội ngay. Lúc đó, tôi hoảng sợ và trốn tránh, suy nghĩ tiêu cực. Đến giờ, mọi người suy nghĩ thoáng hơn, nhưng chưa hoàn toàn yên tâm vì thế giới người mẫu đã nguy hiểm rồi, thì thế giới hoa hậu còn nhiều cạm bẫy hơn.

Sau khi tôi đạt được thành công, đặc biệt là có giải cao trong cuộc thi quốc tế, bố mẹ thấy tự hào và ủng hộ hơn, 3 phần chắc cũng có 2 phần nhẹ lòng rồi.

Quỳnh Anh trong phần trình diễn trang phục dạ hội trong chung kết Miss Universe Vietnam. Ảnh: Tư liệu

- Khi quyết định rời Hà Nội theo đuổi sự nghiệp tại Sài Gòn, gia đình bạn đã phản ứng như thế nào?

Khi tôi quyết định rời Hà Nội và vào Sài Gòn để theo đuổi sự nghiệp, gia đình bất ngờ và lo lắng. Lúc đó, tôi đã học đại học được 1 năm, đang nghỉ hè thì The Face đến, tôi phải "đấu tranh" vì bố mẹ mong con gái học tiếp còn tôi muốn vào TPHCM lập nghiệp. Tôi tự đặt vé máy bay và "bỏ trốn", chỉ thông báo cho bố mẹ trước khi bay, dặn cả hai hãy yên tâm và đã khóc khi lên máy bay. Khi cuộc thi công bố top 36, bố nhắn tin chúc mừng tôi.

Vào TPHCM, tôi học một trường khác thì Siêu mẫu châu Á xuất hiện khiến tôi hiểu quyết định trước đây là đúng đắn. Họ casting kín tôi từ 2 năm trước, đúng năm 2021 lại tổ chức giữa mùa dịch. Tôi sang Singapore và không về được do không có chuyến bay cứu trợ. Tôi phải quay hình, không thể học online nên tạm dừng.

Hiện tại, tôi dành thời gian cho sứ mệnh và nhiệm kỳ á hậu, sau đó chắc chắn sẽ học tiếp vì tôi luôn mơ ước xây dựng một nhà hàng hay thương hiệu riêng.

- Tình yêu của bạn ra sao và tài sản quý giá nhất tới giờ của bạn là gì?

25 năm trời không một mảnh tình vắt vai là câu chuyện của Quỳnh Anh (cười). Tài sản quý giá nhất của tôi hiện tại là tinh thần vì nhận được bao nhiêu tình yêu thương của mọi người. Tôi "nợ" cực nhiều, đi thi cũng có "nợ" - nợ ân tình là rất khó trả (cười).

Nhật Long

Ảnh: Kiệt Võ, Hòa Phạm - Video: MUVN