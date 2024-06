MaiQuinn vừa trở lại làng nhạc với sản phẩm Ai mới đổi thay - sáng tác của nhạc sĩ Khánh Dala. Ca khúc với giai điệu lẫn ca từ nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ cảm kể về sự lừa dối trong tình yêu và cách người trưởng thành chấp nhận rồi tha thứ cho người mình đã từng thương.

MaiQuinn - Á quân The Voice 2017 ngày càng gợi cảm.

“Tôi hy vọng bài hát sẽ mang đến cho các khán giả yêu nhạc những cảm xúc mới. Đây cũng là sự đánh dấu trở lại với âm nhạc, trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ tôi lâu nay”, MaiQuinn chia sẻ.

MaiQuinn (nghệ danh trước đây là Quinn Hiền Mai), từng được khán giả biết đến với danh hiệu Á quân The Voice 2017 và là học trò của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Cô gây ấn tượng nhờ giọng hát tình cảm, nội lực, phong cách biểu diễn tự tin và làm chủ sân khấu.

MaiQuinn cho biết dành nhiều tâm huyết cho sự trở lại lần này. Cô chọn cho mình dòng nhạc R&B làm chủ đạo để truyền tải cảm xúc của mình đến khán giả. Nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, nhiều năng lượng, có chiều sâu.

Nữ ca sĩ "lột xác" hình ảnh và âm nhạc.

Sau MV, MaiQuinn sẽ liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Bên cạnh đó, cô sẽ kết hợp với các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước cho các dự án dài hơi. Ca sĩ không giấu tham vọng muốn từng bước khẳng định vị trí của bản thân trên thị trường âm nhạc.

Nhạc sĩ Khánh Dala hoạt động nghệ thuật từ năm 2014. Anh từng có sáng tác Niềm tin lọt Top 10 Bài hát Việt của tháng do ca sĩ Đinh Tuấn Khanh (thành viên của nhóm nhạc Microwave) thể hiện.

Sau The Voice 2019, Khánh DaLa quyết định ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ cùng hình tượng nghệ sĩ sáng tác đa dạng. Hiện Khánh DaLa là gương mặt đứng sau loạt hit của các nghệ sĩ như: Đen Vâu, Issac, Chu Thuý Quỳnh... Anh còn tham gia với vai trò sản xuất trong các chương trình truyền hình như: The Heroes 1, The Heroes 2, The Champion, Sing On…

Ảnh: VNL Entertainment