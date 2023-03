NAM Daband gồm 3 thành viên Kỳ Nam, Aaron Hoàn và Nguyên Minh. Nhóm vừa phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên Sao cứ phải là anh. Bài hát do Đông Thiên Đức - tác giả bài Ai chung tình được mãi viết riêng cho nhóm.

MV xoay quanh câu chuyện của 1 chàng trai và 2 cô gái do á vương Man of the year Minh Khắc, người đẹp chuyển giới Đan Tiên và hotgirl Ngọc Hạ đóng.

Trái ngược với kịch bản tình tay ba được thể hiện ban đầu, kết MV hé lộ cặp đôi thực sự là Đan Tiên và Ngọc Hạ, Minh Khắc chỉ bảo vệ họ trước những người đàn ông khác.

Đan Tiên và Minh Khắc.

Đan Tiên nhận lời đóng MV dù đang bận rộn với lịch trình tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Cô muốn ủng hộ những người anh của mình trong NAM Daband. Lần đầu diễn xuất, người đẹp chuyển giới khá lo lắng.

NAM Daband thành lập cuối năm 2021, lấy tên là chữ cái tên 3 thành viên ghép lại. Trong đó, Kỳ Nam từng tham gia các phim như: Căn hộ số 69, Xin lỗi em thanh xuân, Thiếu gia gặp hạn... và đóng MV của nhiều ca sĩ.

Nguyên Minh là ca sĩ, từng cùng Kỳ Nam góp mặt trong phim Mùa oải hương năm ấy. Còn Aaron Hoàn từng gây chú ý với các bài hát Để đó anh lo, Anh thua rồi...

Trích đoạn MV 'Sao cứ phải là anh'

Ba ca sĩ lập nhóm NAM Daband với hình ảnh đàn ông trưởng thành, phong cách chững chạc. Nhóm theo đuổi dòng nhạc pop/ballad với dẫn dắt chuyên môn của nhạc sĩ Hamlet Trương.

Hơn 1 năm qua, NAM Daband đi diễn tại một số tụ điểm sân khấu, đến nay mới phát hành sản phẩm đầu tay. Dù 3 thành viên đều có kinh nghiệm hoạt động showbiz, họ vẫn hồi hộp khi ra MV chung.

Ngoài công việc, Hamlet Trương và 3 thành viên nhóm nhạc quen thân 10 năm. Anh muốn thành lập nhóm nhạc để kỷ niệm tình bạn, ghi dấu ấn hành trình hoạt động cùng nhau.

Từ trái sang: Nguyên Minh, Aaron Hoàn và Kỳ Nam.

"Giữa chúng tôi không có những ràng buộc khắt khe như những mối quan hệ ca sĩ - quản lý khác. Chúng tôi làm âm nhạc để thỏa mãn đam mê chứ không làm để mất nhau. Các dự án đều làm với tâm lý thoải mái, mỗi thành viên đều có công việc riêng và âm nhạc là tiếng nói chung”, Hamlet Trương nói.

Hiện tại, NAM Daband đã hoàn thành album vật lý đầu tay gồm loạt bài do Hamlet Trương, Đông Thiên Đức... viết riêng cho nhóm. Ba chàng trai cũng hoàn thành vai diễn của mình trong web-drama đầu tay. Những dự án này sẽ lần lượt phát hành trong năm nay.