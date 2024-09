Hướng đến phát triển bền vững, AB InBev luôn đặt trách nhiệm xã hội là yếu tố quan trọng hàng đầu và luôn kịp thời tổ chức các chương trình, sự kiện, đồng hành và phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tuyên truyền và nâng cao nhận thức về văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm đến mọi đối tượng trên cả nước từ năm 2021. Đặc biệt, chiến dịch “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn” với chuỗi hoạt động xuyên suốt qua các năm như “Tọa đàm trực tuyến cùng các chuyên gia”, tuần lễ sự kiện “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn”, cuộc thi tranh biện, cuộc thi video clip… đã thu hút hơn 20.000 người ký cam kết “Đã lái xe thì không uống bia” và hàng triệu sinh viên, công nhân, nhân viên, gia đình hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Kiên trì không ngừng nghỉ với mục tiêu nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm tại Việt Nam, giúp những tín đồ yêu bia nói riêng và người dân nói chung nhận thấy trách nhiệm của bản thân mình trong mỗi cuộc vui, AB InBev tiếp tục hành trình và sứ mệnh của mình thông qua việc phối hợp với Begroup, ứng dụng gọi xe công nghệ hàng đầu, phát động chiến dịch “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn” với siêu ưu đãi lên đến 50.000 đồng/chuyến xe khi khách hàng thưởng thức bia và sử dụng dịch vụ bebike/becar/beCarplus/betaxi về nhà trong khoảng thời gian từ ngày 13/9 - 4/10/2024.

Song song với việc hợp tác cùng Begroup, AB InBev mở rộng hợp tác với XanhSM, ứng dụng đặt xe với toàn bộ dịch vụ được vận hành bằng xe điện, phát hành thêm hàng ngàn mã siêu ưu đãi lên đến 50.000 đồng cho tất cả khách hàng sử dụng Xanhbike/Xanhcar/Xanhcar plus trong khoảng thời gian trên nhằm hưởng ứng mạnh mẽ Tháng an toàn giao thông quốc gia và kêu gọi khách hàng thưởng thức bia có trách nhiệm, sử dụng phương tiện công cộng về nhà an toàn, không lái xe sau khi đã thưởng thức bia.

Theo AB InBev, bia giúp tăng hương vị cho các món ăn, là chất xúc tác hầu như không thể thiếu trong những buổi tiệc gặp mặt giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta nên thưởng thức bia một cách có trách nhiệm, đúng cách, điều độ để mọi cuộc vui đều được trọn vẹn.

Bà Đinh Ngọc Thúy Vy - Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại, khu vực Đông Nam Á của AB InBev chia sẻ: “Là một trong những nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, AB InBev luôn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, mong muốn mỗi chai bia của bất kỳ nhãn hàng nào thuộc AB InBev đều được thưởng thức đúng cách, điều độ và có trách nhiệm. Chiến dịch “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn” được tổ chức hàng năm là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của AB InBev trong chiến lược phát triển bền vững về Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tác động tích cực, có ý nghĩa trên quy mô toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Chúng tôi thật sự rất vui mừng khi nhận ra thông điệp “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn” mà chúng tôi xây dựng đã dần trở thành khẩu hiệu quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ trên mọi miền đất nước để trước khi bắt đầu mỗi cuộc vui, mỗi buổi tiệc, mọi người đều không quên nhắc nhau “Thưởng thức bia có trách nhiệm vì ai đó cần bạn”.

Theo bà Vy, thông qua hoạt động năm nay, AB InBev tiếp tục tuyên truyền trực tiếp, giúp người tiêu dùng hiểu được trọn vẹn văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm của AB InBev là: thưởng thức bia khi bạn đủ 18 tuổi; không lái xe sau khi đã thưởng thức bia; sử dụng phương tiện công cộng về nhà an toàn; không đi với người lạ; không ép người khác uống bia.

“Chúng tôi tin rằng người tiêu dùng sẽ hưởng ứng và chung tay cùng chúng tôi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp và văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm này đến bạn bè, người thân và cả những người xung quanh. Chúng ta cùng nhau hướng đến mọi trải nghiệm với bia đều là những trải nghiệm tích cực, cùng nhau hướng đến một tương lai có nhiều niềm vui hơn”, bà Vy nói.

Thành lập năm 1366, Anheuser-Busch InBev (viết tắt là AB InBev) có trụ sở tại Leuven (Bỉ) và chi nhánh tại nhiều quốc gia, cùng đội ngũ 150.000 nhân viên trên toàn cầu. Anheuser-Busch InBev hiện sở hữu hơn 530 nhãn hiệu bia phủ sóng khắp150 quốc gia. Trong đó, nhãn hiệu đã có mặt tại Việt Nam bao gồm Budweiser®, Hoegaarden®, Leffe®, và Corona®.

Bích Đào