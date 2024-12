Chương trình “Tin dùng Việt Nam” là sự kiện thường niên do VnEconomy thực hiện từ năm 2006 đến nay. Chương trình được tổ chức nhằm công bố và vinh danh những sản phẩm, dịch vụ do cộng đồng người tiêu dùng, độc giả, chuyên gia, phóng viên và ban biên tập các ấn phẩm thuộc VnEconomy khảo sát và bình chọn.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng bền vững trở thành điểm nhấn quan trọng trong các quyết định mua sắm, chương trình “Tin dùng Việt Nam 2024” hướng đến tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất. Đây là cơ hội để các thương hiệu Việt khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị tới người tiêu dùng toàn quốc.

Với chủ đề “Thương hiệu tích cực - Tiêu dùng bền vững”, chương trình Tin dùng Việt Nam 2024 nhấn mạnh vai trò của những doanh nghiệp: không chỉ đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn tích cực đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và gia tăng những lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Đại diện Agribank, ông Lê Hải Hà - Trưởng ban Khách hàng cá nhân nhận giải thưởng. Ảnh: Agribank

Từ những ứng dụng công nghệ sáng tạo đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, các đại diện trong danh sách “Top 10 Sản phẩm - dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2024” khẳng định vai trò tiên phong trong xu hướng tiêu dùng xanh của người Việt, đồng thời lan tỏa thông điệp về một tương lai tiêu dùng bền vững và tích cực hơn.

“Việc hệ sinh thái và thanh toán trên ứng dụng Agribank Plus đạt “Top 10 Sản phẩm - dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2024” thêm khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ thanh toán của Agribank. Đây cũng là động lực để Agribank tiếp tục tăng cường tìm kiếm các giải pháp cải thiện và thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt”, đại diện ngân hàng bày tỏ.

Hệ sinh thái và thanh toán trên ứng dụng Agribank Plus mang tới trải nghiệm đồng nhất và tiện lợi cho người dùng. Ảnh: Agribank

Tháng 5/2024, Agribank ra mắt phiên bản cập nhật mới nhất của Agribank E-Mobile Banking mang tên “Agribank Plus”. Ứng dụng được thiết kế và xây dựng theo 4 tiêu chí “PLUS” bao gồm: P - Prime: Xuất sắc; L -Leading: Dẫn đầu; U - United: Gắn kết; S - Smart: Thông minh, Hiện đại.

Phiên bản mới này không chỉ đột phá về giao diện, công nghệ mà còn mở rộng hệ sinh thái tiện ích, mang đến cho người trải nghiệm liền mạch, tiện lợi từ máy tính đến các thiết bị di động với đa dạng các tính năng thanh toán, chuyển tiền, mua sắm...

Điểm đặc biệt ở Agribank Plus chính là sự đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu. Thay vì người dùng phải ghi nhớ nhiều tên đăng nhập, mật khẩu riêng như trước; nay chỉ cần 1 tên đăng nhập và 1 mật khẩu, người dùng có thể sử dụng Agribank Plus trên nhiều nền tảng khác nhau. Tên đăng nhập Agribank Plus cũng chính là số điện thoại người dùng đăng ký với ngân hàng. Hiện Agribank Plus đang phục vụ hơn 12 triệu khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng mọi lứa tuổi, mọi vùng miền.

Trong bối cảnh ngân hàng số ngày càng phát triển, từ ngày 01/11/2024, Agribank ra mắt “Tài khoản Plus” - bước đột phá trong việc cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tài khoản Plus giúp người dùng giao dịch nhanh chóng, an toàn và mang lại nhiều đặc quyền đặc biệt. Khách hàng Agribank có thể thực hiện mọi giao dịch, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trực tuyến, đặt taxi... chỉ trong vài giây. Hệ thống bảo mật nhiều lớp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Tài khoản Plus còn mang lại lợi ích hấp dẫn khi miễn phí 100% phí dịch vụ, giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn được tận hưởng toàn bộ các tiện ích ngân hàng hiện đại.

Là ngân hàng thương mại luôn nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ số, đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình ngân hàng số là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững trong xu thế hiện nay, Agribank đang tiến tới phủ sóng ngân hàng số trên cả nước, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân.

