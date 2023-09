Chính xác

Anh hùng Trần Can sinh năm 1931 ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mở đầu cho chiến dịch Điện biên Phủ là trận đánh đồi Him Lam, anh được giao nhiệm vụ cắm lá cờ “quyết chiến, quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho quân đội, lên đồn Pháp.

Tiếng súng khai mở chiến dịch bắn ra, cho dù hỏa lực quân Pháp bắn ra dữ dội, anh vẫn dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên, xông thẳng vào sở chỉ huy rồi nhảy lên lô cốt cắm lá cờ. Sau đó, anh chỉ huy tiểu đội tiêu diệt những tên lính Pháp còn lại trong hầm, bắt sống 25 tên, tịch thu nhiều loại vũ khí.

Trong trận điểm cao 507, Trần Can dẫn đầu đồng đội áp đảo quân Pháp, chiếm trọn mỏm cờ, địch đánh trả dữ dội hòng chiếm lại. Ta và địch giành giật nhau từng tấc đất quyết không để mất. Cả 4 đợt phản kích của địch đều bị anh cùng đồng đội chống trả quyết liệt, giữ vững thế trận.

Địch mở đợt tấn công thứ 5, chúng ném lựu đạn tới tấp trước khi lao lên, anh cầm lựu đạn ném trả lại và chỉ huy anh em nhảy lên nhảy lên hào đánh giáp lá cà. Cán bộ đại đội bị thương vong, Trần Can cũng mang vết thương trên mình nhưng anh quyết tâm chỉ huy bộ đội chiến đấu suốt đêm.

Trần Can cùng đồng đội đánh tan mọi đợt tiến công của địch, một lòng giữ vững trận địa, tạo lợi thế cho quân ta tiến vào trung tâm Mường Thanh. Anh đã hy sinh anh dũng ngày 7/5/1954, ngày kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.