Gần đây, hãng sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix đã báo cáo lợi nhuận hoạt động lần đầu tiên sau 5 quý nhờ doanh số bán bộ nhớ DRAM hiệu suất cao dùng trong các hệ thống AI tăng lên. Dù giá cổ phiếu vẫn giảm do các khoản đầu tư chứng khoán, công ty có lợi thế hơn các đối thủ AI, bao gồm cả thông qua quan hệ đối tác với Nvidia.

Nhà thầu sản xuất chip TSMC dự đoán tăng trưởng doanh thu năm nay khi AI tạo sinh phổ biến. Giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 9,5% lên mức cao nhất trong khoảng hai năm sau khi công bố kết quả kinh doanh vào ngày 18/1.

Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh, đã "càn quét" thế giới trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

AI tạo sinh đã có một năm 2023 đột phá, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về các thiết bị như máy chủ hiệu suất cao có thể xử lý lượng lớn dữ liệu cần thiết cho học máy. Các ứng dụng cho AI tạo sinh dự kiến chỉ có tăng hơn nữa trong tương lai, bao gồm cả trên máy tính cá nhân và điện thoại thông minh.

"Việc tích hợp AI vào các hệ thống doanh nghiệp có thể tạo ra các cơ hội trung và dài hạn lớn trong thập kỷ tới hoặc lâu hơn nếu mọi việc suôn sẻ", Yasuo Imanaka, nhà phân tích trưởng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế của Rakuten Securities cho biết.

Cổ phiếu của Nvidia, công ty sản xuất các bộ xử lý đồ họa quan trọng với AI tạo sinh, đã tăng gấp ba lần vào năm 2023.

Công ty đồng hương Mỹ Super Micro Computer, chuyên sản xuất máy chủ trang bị GPU Nvidia, đã chứng kiến cổ phiếu tăng hơn 50% kể từ ngày 18/1, khi họ tiết lộ doanh số và thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ tháng 10 đến tháng 12/2023 đã vượt dự báo.

Các công ty sản xuất thiết bị chip và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cũng ghi nhận sự thúc đẩy từ AI.

Cổ phiếu của ASML Holdings đã tăng 15% trong hai ngày lên mức cao nhất trong hơn hai năm, sau khi tổ chức tài chính Goldman Sachs dự đoán công ty có thể sẽ bắt kịp các cổ phiếu đã được hưởng lợi từ AI khác.

Công ty Hà Lan sản xuất các hệ thống in thạch bản cực tím, là chìa khóa để sản xuất chip tiên tiến nhất. Ba tháng cuối năm 2023, tổng tiền hàng đặt trước lên tới 9,2 tỷ EUR, cao hơn 2,6 lần so với dự báo trước đó do các nhà sản xuất chip đầu tư nhiều hơn cho thiết bị liên quan đến AI.

Cổ phiếu IBM cũng tăng 8% sau khi gã khổng lồ Mỹ báo cáo đơn đặt hàng liên quan đến AI đã tăng gần gấp đôi so với quý trước. Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cho IBM, dự đoán mảng phần mềm và dịch vụ tư vấn triển khai AI sẽ tăng lên 3 tỷ USD trong bốn năm.

Đại gia phần mềm SAP của Đức cũng ghi nhận giá cổ phiếu tăng vọt sau khi công bố kế hoạch tái cấu trúc ảnh hưởng đến 8.000 nhân viên, tương đương hơn 7% lực lượng lao động, khi họ chuyển trọng tâm sang AI đám mây.

Trong khi đó, cổ phiếu Intel sụt giảm 12% vào ngày 26/1 sau khi công bố kết quả kinh doanh một ngày trước đó, cho thấy tụt hậu so với các đối thủ về chip trung tâm dữ liệu và GPU. Texas Instruments, công ty phụ thuộc nhiều vào chất bán dẫn công nghiệp và ô tô, cũng rơi vào những “cơn gió ngược” ở Trung Quốc.

Theo Hideyuki Aoki, nhà quản lý quỹ cấp cao tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, các công ty vẫn đang ở giai đoạn đầu tư trả trước trong phát triển AI, giá cổ phiếu hiện tại dựa trên kỳ vọng.

Cũng có lo ngại rằng các công ty có thể sẽ bị gánh nặng từ việc đầu tư quá mức nếu họ không thể tận dụng thành công AI vào các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng mới. Kết quả kinh doanh hàng quý của những gã khổng lồ công nghệ được công bố trong tuần này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự cạnh tranh trong lĩnh vực.

Theo nhà phân tích Imanaka, điều quan trọng là phải đánh giá nhu cầu thực tế, dựa trên doanh số của chatbot Microsoft Copilot và các sản phẩm tương tự.

(Theo Nikkei)