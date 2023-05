Drake và The Weeknd đều được đại diện bởi Republic Records, một công ty con của UMG. Thời gian vừa qua, một bài hát tựa đề “Heart on my sleeve” do AI tạo ra với giọng của 2 rapper này đã đạt hơn 15 triệu lượt phát trên TikTok, 625.000 lượt trên Spotify và hơn 230.000 lượt trên YouTube chỉ trong vài giờ, trước khi các nền tảng này chuyển sang gỡ bỏ nó vì vi phạm bản quyền.

Drake và The Weeknd (Ảnh: foxnew)

Chỉ sau 2 ngày, hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music Group (UMG) đã đưa ra yêu cầu cho các nền tảng phát trực tuyến, cố gắng chặn các chương trình trí tuệ nhân tạo AI truy cập vào các danh mục của hãng. Đồng thời, UMG đã đưa ra một tuyên bố khẳng định rằng việc AI tạo nhạc từ chất liệu của nghệ sĩ bên họ đã đặt ra một câu hỏi, rằng tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái âm nhạc muốn đứng về phía nào trong lịch sử: phía nghệ sĩ, người hâm mộ và sự thể hiện sáng tạo của con người, hay đứng về phía những kẻ giả mạo, lừa đảo và từ chối bồi thường cho các nghệ sĩ”.

Luật sư bản quyền âm nhạc Alexander Ross nói rằng các bản cover do AI tạo ra có thể là bất hợp pháp.

“Nếu họ đã sử dụng nhạc cụ hoặc một phần từ bản thu âm gốc của Beyoncé, thì đó là hành vi vi phạm bản quyền vì đã đánh cắp một phần của bản thu âm và phát tán nó. Có đủ căn cứ để tiến hành tố tụng vi phạm", Ross nói.

Alexander Ross (ảnh: Wiggin)

Vào năm 2020, công ty quản lý của Jay-Z, Roc Nation, đã báo cáo vi phạm bản quyền đối với các video YouTube trong đó hình ảnh Jay-Z bị AI sử dụng. Nhưng cuối cùng, YouTube vẫn cho phép phát hành các video này.

Trong tháng 3/2023 tình huống tương tự cũng xảy ra với Eminem. Universal, đại diện cho rapper này, đã báo cáo vi phạm bản quyền đối với các video YouTube trong đó AI tạo ra giọng Eminem đọc rap về mèo. Bản rap này đến nay đã được đăng tải lại nhiều lần trên các nền tảng khác nhau.

Luật Bản quyền hiện chưa có các hướng dẫn cụ thể về AI tạo sinh âm thanh, hình ảnh. Một số nước cho phép "nhại" bài hát, hay còn gọi là làm parody, có biến đổi. Tuy nhiên những điều luật này có nhiều cách giải thích vì “biến đổi” là chủ quan và chưa có nhiều án lệ trong lịch sử. Đa phần các trường hợp tranh chấp được hòa giải giữa các bên trước khi ra tòa.

Eminem - một trong những người bị AI dùng giọng để tạo ra bài hát (Ảnh: Shutterstock)

Trần Diệu Linh (tổng hợp)