AIRism - Công nghệ kết hợp thời trang và khoa học

Xuất phát điểm từ dòng sản phẩm quần áo lót vào năm 2012, AIRism ra đời như một dự án đặc biệt của UNIQLO, củng cố sự tin tưởng của khách hàng bằng những nghiên cứu từ nền tảng khoa học để ứng dụng trong trang phục hằng ngày, góp phần nâng cao trải nghiệm trong cuộc sống dựa trên triết lý LifeWear.

Qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, công nghệ vải AIRism đã không ngừng được UNIQLO cải tiến khi thương hiệu thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản này đầu tư chuyên biệt một buồng mô phỏng thời tiết được đặt tại “tổng hành dinh” UNIQLO tại quận Ariake, Tokyo.

Tại đây, buồng mô phỏng thời tiết dành riêng để nghiên cứu AIRism được chia làm buồng A và buồng B. Buồng A mô phỏng thời tiết ngoài trời với thiết bị đèn toả tia hồng ngoại và tia cực tím, có thể tuỳ chỉnh dao động từ -40 độ C đến 60 độ C. Buồng A với nhiệm vụ mô phỏng thời tiết đa dạng của một ngày hè để đánh giá trải nghiệm sử dụng một cách chân thật nhất. Từ đó giúp cho các nhà nghiên cứu đưa ra những kết luận cần thiết cho quá trình tinh chỉnh sản phẩm AIRism, tối ưu công nghệ chống tia cực tím mà vẫn giữ được khả năng làm mát, thoát nhiệt ấn tượng tích hợp trong chất liệu.

Ngược lại, buồng B mô phỏng thời tiết trong nhà với nền nhiệt dao động từ -10 độ C đến 60 độ C. Độ ẩm của buồng mô phỏng thời tiết có khả năng tinh chỉnh từ 10% đến 95% để phản ánh chính xác nhất môi trường thực tế. Với những thử nghiệm được đặt trong các điều kiện khác nhau, UNIQLO không ngừng phát triển và cải tiến công nghệ AIRism để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Ngoài được biết đến như một loại chất liệu trang phục mang tính năng cao và có cấu trúc phức tạp, thì AIRism hiện tại còn được sản xuất từ những vật liệu có khả năng tái chế thân thiện hơn với môi trường sống.

Cụ thể, tại Nhật Bản, AIRism được tạo ra từ các chai nhựa đã qua sử dụng. Toàn bộ chai nhựa được thu gom và phân loại kỹ lưỡng để được xử lý trong các quy trình tiếp theo. Các mảnh chai nhựa tái chế sạch, chất lượng cao sau đó được nấu chảy và trải qua quy trình sản xuất để tạo thành dạng sợi. Vải thành phẩm được tạo ra từ các sợi nhỏ mang đầy đủ chức năng của công nghệ AIRism. Việc ứng dụng công nghệ "hiệu ứng mao dẫn" của các sợi vải siêu mảnh giúp sản phẩm rất nhanh khô, giúp người mặc luôn trong trạng thái thoải mái.

Tất cả thành phẩm đều được kiểm tra trực quan trước khi chuyển đến xưởng may. Vải AIRism có đặc điểm là mỏng, mềm, co giãn và rất khó may. Chất lượng của thành phẩm được kiểm soát bằng cách tinh chỉnh máy may, kiểm tra và quá trình đo đạc nghiêm ngặt sau khi may.

Để tạo ra một sản phẩm AIRism bằng chất liệu tái chế cần đi qua nhiều quy trình đòi hỏi công nghệ và sự tỉ mỉ cao. Trong đó, các nhà máy tại Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm tạo ra các sợi vải, xơ vải từ nguyên liệu là các chai nhựa. Sau đó, nhà máy tại Việt Nam sẽ hoàn thiện thành fabric (vải) từ các sợi và hoàn thiện, kiểm tra chất lượng thành phẩm.

Không chỉ đại diện cho dòng trang phục mặc trong và cơ bản hằng ngày, AIRism được định vị qua quá trình phát triển là một loại vải sở hữu công nghệ tiên tiến, mang đến sự thoải mái, thoáng mát trong mọi hoạt động diễn ra trong cuộc sống thường nhật, đồng thời cũng chính là một phần không thể thiếu khi đề cập đến triết lý LifeWear của UNIQLO.

98% khách hàng tham gia trải nghiệm và hài lòng với công nghệ AIRism

Trong loạt trải nghiệm thực tế mới nhất về AIRism tại các cửa hàng, đã có hơn 98% khách hàng Việt Nam chia sẻ họ cảm thấy thoải mái và hài lòng với những trải nghiệm mà dòng sản phẩm AIRism mang lại (theo khảo sát từ NielsenIQ trên 1079 khách hàng trải nghiệm tại các cửa hàng UNIQLO trên cả nước).

Trong đó, có hơn 99% khách hàng yêu thích tính năng nhanh khô của công nghệ này, và tin tưởng rằng AIRism khô nhanh hơn, thoáng mát hơn so với vải Cotton thông thường. Có thể nói, UNIQLO cùng công nghệ AIRism mang đến cho người mặc một dòng trang phục nhẹ nhàng, thoáng mát hơn những loại trang phục cotton, polyester thông thường. Nhờ đó, AIRism đã chiếm được nhiều tin tưởng, yêu thích từ nhiều khách hàng.

Đến hiện tại, công nghệ AIRism được ứng dụng vào đa dạng các dòng sản phẩm LifeWear từ áo mặc trong, áo bra, cho đến áo Polo, đầm không tay, khẩu trang sẵn sàng cùng bạn và những người thân yêu tận hưởng được trải nghiệm sống thoải mái, dễ chịu nhất ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất như nắng nóng hay nồm ẩm.

Tham khảo ngay dòng trang phục AIRism tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/contents/feature/lifewear-collection/airism-innerwear/

Bích Đào