Khoảng 16h50 ngày 6/6, tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn do xe khách gây ra.

Thời điểm trên, ô tô chở công nhân (loại 28 chỗ ngồi) mang BKS 63B-000.63 do tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM đi Long An. Đến ngã tư nói trên, xe lao thẳng vào đám đông dừng chờ đèn đỏ. Tại hiện trường, 8 xe máy đổ ngổn ngang, nhiều người ngã văng xuống đường.

Xe máy nằm la liệt trên đường. Ảnh: M.Đ

Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương. Qua test nhanh, ông Trần Kim Thức âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 16/6/2025.

Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu theo tài xế khai nhận là xe khách mất kiểm soát, không thể điều khiển nên đã tông hàng loạt xe máy phía trước. Ô tô 28 chỗ BKS 63B-000.63 có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1/7/2024.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 2/9/2023, tài xế Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô mang BKS 60A- 668.XX lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Đồng Nai đi Phan Rang. Đến Km1604 +750m, ô tô đã tông vào 5 người dừng xe máy chờ đèn đỏ ở cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 5 người đi xe máy bị thương, 6 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tại TP.HCM, khoảng 8h ngày 27/6/2023, trên đường Võ Trần Chí (đoạn qua giao lộ Thế Lữ, huyện Bình Chánh), xe bồn BKS 62H - 011.XX bất ngờ lao lên từ phía sau và tông vào hàng loạt người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Ba xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ tung tóe trên mặt đường.

Ngày 30/5/2023, tại ngã tư Mỹ Phước- Tân Vạn và đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), xảy ra vụ ô tô tải đâm hàng loạt người dừng chờ đèn đỏ.

Nhiều xe máy vỡ nát trước đầu xe tải. Ảnh: T.T

Thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 61C-268.XX do tài xế Hà Đình Bé (44 tuổi) điều khiển, lưu thông trên đường Thuận An Hòa. Đến giao lộ thì bất ngờ lao vào hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ. Nhiều xe máy cùng người điều khiển bị cuốn vào gầm ô tô rồi kéo lê trên đường. Vụ tai nạn khiến, anh T.C.C. tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Một vụ tai nạn tương tự xảy ra khoảng 16h ngày 5/4/2023, khi ô tô mang BKS 29A- 083.XX do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (64 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Võ Chí Công bất ngờ đâm vào loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hiện trường với ngổn ngang xe máy bị đâm tại ngã tư. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.