Âm nhạc đường phố giúp vận động chấm dứt bạo lực với phụ nữ, trẻ em

Cuối tuần qua, hàng trăm người dân tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội hào hứng tham gia chương trình âm nhạc đường phố We Together- Âm nhạc hoà sắc cam lần đầu tiên được tổ chức nhằm truyền đi thông điệp về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

Chương trình do cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women tại Việt Nam) tổ chức với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như: Minh Vương M4U, Vũ Duy Khánh, Trung Trần, Nguyễn Trần Trung Quân, Duy Khoa, AlexD Music Insight, VAnh,... và nhiều tiết mục của các bạn học sinh, sinh viên thành phố.

Ca khúc Bố ơi mình đi đâu thế được trình bày bởi ca sĩ Duy Khoa, Huy Linh cùng 2 bé Tuệ An và Phạm Anh.

Không gian âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc như một sợi dây đặc biệt gắn kết mọi người, truyền đi thông điệp ý nghĩa về sự tôn trọng, chia sẻ, quan tâm, yêu thương và đoàn kết.

Chương trình được chia làm ba phần chính: Cô ấy (She), Chúng ta (We) và Hội ngộ (We Together). Những bài hát trong phần “Cô ấy" kể về những người phụ nữ quanh ta, họ có thể là mẹ, vợ, con gái, tri kỷ hay người yêu. Khi “Cô ấy" trưởng thành, trải qua những sóng gió, trở nên mạnh mẽ và trở thành một phần trong “Chúng ta" đầy quyền năng và kiên định, rồi “Hội ngộ” với những người cùng chí hướng để sống hết mình, hiện thực hóa mọi giấc mơ và cống hiến cho cuộc đời.

Ca sĩ Kiều Oanh hát ca khúc Mẹ tôi.

Nếu như phần một - "Cô ấy" mang đến những bài hát tươi sáng, trong trẻo đầy yêu thương, phần hai "Chúng ta" là lời tự sự của chúng ta trong hành trình trưởng thành, vấp ngã và tái sinh, thì phần ba “Hội Ngộ" là niềm vui, sức mạnh đoàn kết để cùng kiến tạo một thế giới bình đẳng, đầy màu sắc, an toàn và không có bạo lực.

Đặc biệt, ngoài phần biểu diễn của các nghệ sĩ, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện của UN Women cùng các nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã trình diễn tiết mục nhảy sôi động truyền đi thông điệp về những phụ nữ và bé gái mạnh mẽ, tự tin, vượt qua mọi rào cản, định kiến để hiện thực hóa các ước mơ của mình.