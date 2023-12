Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman và vương quốc thất lạc) hay còn gọi là Aquaman 2 vừa ra mắt truyền thông tối 19/12 và nhận phản hồi tích cực. 5 năm sau phần 1 cực kỳ thành công và sau nhiều lần rời lịch cùng nhiều tin đồn tiêu cực bủa vây, cuối cùng Aquaman 2 cũng ra rạp - trở thành bom tấn chốt sổ năm 2023. Phim dự báo sẽ hốt bạc dịp Giáng sinh và năm mới khi chính thức công chiếu toàn cầu từ 22/12.

Amber Heard có thời lượng đáng kể so với 1 giây trong trailer 'Aquaman 2'.

Bên cạnh "ông hoàng biển cả' Aquaman do Jason Momoa đóng thì công chúa Mera do Amber Heard… đảm nhiệm được coi là linh hồn của loạt phim. Tuy nhiên, do bê bối đời tư của nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất thế giới với chồng cũ Johnny Depp trong vụ kiện ồn ào khiến lượng anti-fan của Amber Heard tăng chóng mặt. Hơn 4 triệu người đã ký vào bản kiến nghị đòi sa thải Amber Heard khỏi phần 2 Aquaman.

Amber Heard và Jason Momoa.

Đã xuất hiện tin đồn nữ diễn viên bị cắt vai. Tuy nhiên trailer chính thức của Aquaman 2 cho thấy Mera xuất hiện chớp nhoáng chưa đến 1 giây. Amber Heard bị đồn đoán là chỉ "chạy qua màn hình" nhưng thực tế cho thấy nữ diễn viên có thời lượng xuất hiện kha khá dù chỉ ở các phân đoạn ngắn và vô cùng ít lời thoại.

Rõ ràng vai Mera của Amber Heard đã bị giảm vai trò đáng kể trong phần này. Ít nhất 2 cảnh lớn của nữ diễn viên đã bị cắt khỏi bộ phim như nhiều báo cáo trước đó. Đó là cảnh Mera chiến đấu chống lại Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) cả cảnh tình cảm với Arthur (Jason Momoa). Sự tương tác giữa Amber Heard và Jason Momoa khá nhạt nhẽo càng củng cố nhận định rằng hai diễn viên không ưa nhau trong quá trình hợp tác chung.

Amber Heard ở hậu trường phim.

Dù vậy sự xuất hiện của Amber Heard trong phần 2 thỏa lòng các fan bởi ngoài vai nam chính, công chúa Mera cũng là lý do khiến khán giả quan tâm tới Aquaman 2.

Aquaman và vương quốc thất lạc tiếp nối mạch truyện của phần phim đầu tiên, sau khi Arthur Curry thành công lên ngôi vua, đánh bại siêu phản diện Black Manta và chính người em trai Orm của mình. Trong trận chiến cuối cùng của mình, Aquaman sẽ cùng với em trai Orm chống lại kẻ thù cũ Black Manta, kẻ vừa được ban sức mạnh hắc ám nhờ vào cây đinh ba đen huyền bí. Đế vương Atlantis giờ đây phải làm tất cả để bảo vệ vương quốc và gia đình mình yêu thương.

'Aquaman và vương quốc thất lạc' có các suất chiếu sớm trong 2 ngày 20 và 21/12 trước khi ra rạp chính thức từ 22/12.