Hai cặp đấu ở lượt trận cuối vòng 11 SPL-S5 giữa Đạt Tín – SPT vs Bảy Núi; Nghiêm Phạm Holdings vs Song Hùng – Store Detailing được xem là những trận đấu “chung kết” cạnh tranh tấm vé tham dự VCK VPL-S4. Trước đó, việc Bamboo đánh bại nhà vô địch An Biên ở lượt trận 2 đã tạo nên sự thú vị rất lớn cho những trận đấu cuối.

Đạt Tín – SPT và Bảy Núi đã cống hiến cho người xem một trận cầu đầy cảm xúc. Dù chơi thiếu nguời ngay trong hiệp 1, thế nhưng đội bóng đại diện của An Giang vẫn chơi đầy quả cảm và gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà cựu vô địch.

An Biên nhận chức vô địch

Phải sang đến hiệp 2, Đạt Tín – SPT mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của Cao Tấn Hoài. Đến những phút bù giờ, Bảy Núi suýt chút nữa đã khiến cho Đạt Tín – SPT ôm hận khi có được bàn gỡ hoà 1-1. Thế nhưng ở phút bù giờ cuối cùng, bàn thắng của Hồng Thạch giúp Đạt Tín – SPT có 3 điểm và về nhì, qua đó giành vé tham dự VPL-S4.

Như vậy SPL-S5 có 3 cái tên gồm An Biên, Đạt Tín – SPT và Bảy Núi tham dự VCK VPL-S4 diễn ra tại Hà Nội cùng các nhà vô địch khu vực khác.