UAV Rustom của Ấn Độ. Ảnh: Twitter

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho hay, quyết định của Ấn Độ được đưa ra với lý do đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa gia tăng về hoạt động gián điệp và tấn công mạng từ Trung Quốc, cũng như những thiệt hại có thể xảy ra đối với lực lượng vũ trang Ấn Độ do việc sử dụng thiết bị điện tử, vô tuyến và quang học do Trung Quốc sản xuất trong UAV nội địa.

Theo các nguồn tin, hiện 70% thiết bị bay không người lái sản xuất tại Ấn Độ được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Reuters cho biết, nhiều quan chức giấu tên trong lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp Ấn Độ đã xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa lên tiếng.

Ấn Độ đã phân bổ khoảng 20 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% sẽ dành cho ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, lệnh cấm các linh kiện của Trung Quốc đã làm tăng chi phí sản xuất UAV quân sự và buộc các nhà sản xuất phải mua linh kiện từ các nước khác.