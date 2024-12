Thực hiện tiêu chí số 11:

Quyết liệt giảm nghèo bền vững

An Lão là huyện nghèo vùng cao của tỉnh Bình Định, toàn huyện có 9 xã và 1 thị trấn, có 12 DTTS sinh sống.

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đánh giá, An Lão là huyện nghèo, khó khăn nhất tỉnh.

An Lão sẽ đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững, tập trung nguồn lực đưa huyện thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, kinh tế - xã hội huyện đã có sự phát triển đáng kể. Kết quả này là nhờ sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Trong đó, đặc biệt là công tác giảm nghèo được huyện làm rất tốt.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm bình quân 6,82%/năm (với 1.736 hộ thoát nghèo), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (6%/năm). Dự kiến đến cuối năm 2024, toàn huyện sẽ giảm thêm 1.264 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 8,4%.

Có được kết quả này là những năm qua, huyện An Lão đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ sinh kế, vay vốn sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo…., phấn đấu đưa huyện thoát nghèo vào cuối năm 2025.

Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, huyện An Lão đã thống kê, lên danh sách 1.047 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở. Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa cho 361 hộ; năm 2024 huyện hỗ trợ cho 281 hộ; dự kiến năm 2025 là 395 hộ. Với tiến trình này, đến cuối năm 2025, huyện cơ bản xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, huyện cũng chú trọng đến việc hỗ trợ đất sản xuất và các sinh kế để giảm nghèo bền vững. Theo thống kê, huyện An Lão hiện có 420 hộ nghèo, cận nghèo cần đất sản xuất, để tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất lâu dài, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 624 ha đất từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện An Lão để giao đất sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo trong huyện. Dự kiến đến cuối năm 2024, việc giao đất sản xuất cho các hộ nghèo trong huyện sẽ hoàn tất. Sau khi giao đất, huyện sẽ tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ kỹ thuật để người dân lao động sản xuất, canh tác phù hợp, đảm bảo thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đến nay, huyện đã đào tạo nghề cho 695 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tập huấn bồi dưỡng kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho 560 người. Đặc biệt, đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, qua đó đã có 14 lao động tham gia làm việc ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan. Đồng thời huyện đã hỗ trợ 452 hộ tham gia các dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi...

Với sự quyết liệt triển khai các giải pháp trong công tác giảm nghèo, cùng với sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương trong huyện đã ngày một khởi sắc, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

Như xã An Trung, sau khi được hỗ trợ con giống, vật nuôi, nhiều hộ dân trong xã đã dần vươn lên thoát nghèo. Đến nay, UBND xã An Trung đã hỗ trợ khoảng gần 2.000 con vật nuôi các loại như heo, dê, gà… Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã là 51,3% thì hết năm 2023 đã giảm còn 31,3%.

Tập trung nguồn lực đưa nhiều xã về đích nông thôn mới

Huyện An Lão cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 2 xã An Hòa và An Tân đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2024, huyện tập trung nguồn lực đầu tư để xã An Quang về đích nông thôn mới; đến năm 2025 tiếp tục có thêm các xã: An Hưng, An Trung, An Dũng về đích nông thôn mới.

Để xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng hẹn, ngay từ đầu năm 2024, xã An Quang đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới, phân công từng cán bộ, công chức và người lao động phụ trách từng tiêu chí để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND xã An Quang Nguyễn Minh Tòng, cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đã gặp không ít khó khăn song xã quyết tâm triển khai thực hiện đưa xã về đích đúng hẹn.

Theo báo cáo của xã An Quang, tính đến đầu tháng 10/2024, xã đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành chương trình xây dưng nông thôn mới.

Tương tự tại xã An Trung, tính đến giữa tháng 6/2024, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí. Theo đánh giá của huyện An Lão, đây là kết quả sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã An Trung. Với các tiêu chí còn thiếu, tuy là hết sức khó khăn, trong đó tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người là một trong những tiêu chí quan trọng và khó khăn nhất, chính vì vậy, chính quyền và nhân dân xã cần quyết tâm, nỗ lực, tạo môi trường sinh kế, tăng thu nhập phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, tiêu chí đề ra, phấn đấu đưa xã An Trung về đích nông thôn mới trong năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.