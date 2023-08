Chị Thu Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều lần choáng váng vì “say” mì chính. Mỗi lần ăn thức ăn có mì chính, chị cảm thấy tê lưỡi, thở nhanh và mệt mỏi. Từng là loại gia vị phổ biến trong bữa cơm của người Việt, ngày nay, nhiều người không còn ưa thích sử dụng mì chính.

Nói về hiện tượng “say”mì chính, giáo sư Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng đây là một dạng phản vệ nhẹ với thành phần của mì chính (mononatri glutamate). Người ăn phải mì chính có dấu hiệu như chóng mặt, bủn rủn chân tay, khó thở, tức ngực, tim đập nhanh, nhức đầu, khát nước, tê lưỡi, rát miệng, vã mồ hôi… tùy vào từng người và số lượng mì chính ăn phải.

Hiện tượng này có thể kéo dài vài phút hoặc nhiều giờ, thậm chí có những trường hợp kéo dài vài ngày. Đến nay, hiện tượng say mì chính được coi là an toàn.

Người tiêu dùng tìm mua các gia vị tại siêu thị. Ảnh: P.T.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) mì chính là gia vị mang nhiều tai tiếng. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho phép sử dụng loại gia vị này. Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu (EC/SCF) hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) cũng có cùng kết luận là mì chính là một loại gia vị an toàn, và không gây ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào đến sức khỏe.

Mì chính có chức năng điều vị an toàn. Khi ăn tác động vào hệ thần kinh vị giác, kích thích dạ dày tiết dịch và tăng cường sự hoạt động của các men.

Khi có điều kiện tiếp cận với nhiều thực phẩm tốt hơn, ăn được chất, gia vị cũng phong phú hơn nhiều người lại sợ mì chính với nhiều đồn đoán như gây ung thư, đột quỵ. Về vấn đề này, ông Thịnh khẳng định đây là gia vị sử dụng ở mức nhất định, không có tác hại.

Về hiện tượng say mì chính, theo lý giải của vị chuyên gia này, đó là do một số người ăn ít và khi ăn quá nhiều bị dị ứng. Tuy nhiên, khoa học ngày nay chưa lý giải được tại sao mì chính có thể gây say từng lúc. Thực tế, các sản phẩm thực phẩm công nghiệp, thức ăn nhanh cũng được cho mì chính.

Theo ông Thịnh, mì chính không độc nhưng không nên lạm dụng nó. Khi dùng loại gia vị này, các gia đình cần lưu ý đây chỉ là gia vị, không có giá trị dinh dưỡng. Trong bữa ăn, người nấu không nên cho quá đậm đà mì chính để thay thế các chất cần thiết như đạm, chất xơ, chất béo hay vi chất khác.

Đặc biệt, nêm mì chính tránh ở nhiệt độ quá cao khi tắt bếp mới cho vào. Các món chiên rán không nên cho mì chính lúc thực phẩm đang ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ lý tưởng nhất để nêm mì chính là 70-75 độ C.

Mì chính có nhiều hàng giả. Khi mua, người tiêu dùng chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, không mua hàng trôi nổi, không có bao bì thông tin sản phẩm.