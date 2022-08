An táng thượng úy cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Dự lễ an táng có ban lãnh đạo Công an Hà Nội, đồng đội của liệt sĩ Việt cùng người thân, gia đình. Nhiều người dân cũng tới tiễn đưa thượng úy cảnh sát PCCC về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khoảng 7h, tro cốt liệt sĩ được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội và các đồng đội của liệt sĩ Việt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Trước đó, lễ an táng hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội sáng 6/8.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, tiễn đưa cảnh sát hy sinh khi chữa cháy. Ảnh: Q.H.

Những ngày qua, tại nhà riêng của thượng úy Đỗ Đức Việt, nhiều người thân, bạn bè, đồng đội tìm đến để thắp hương, tưởng nhớ anh và chia buồn cùng gia đình. Trong đó, câu chuyện xúc động 4 năm trước về 2 bà cụ được Việt giúp đỡ gánh rau qua đường thêm một lần được nhắc lại.

Đỗ Mai (em gái của Đỗ Đức Việt) cho biết trong dòng người tìm đến nhà tưởng nhớ, có sự xuất hiện của 2 bà cụ được anh trai cô giúp đỡ 4 năm trước.

“Hai bà lớn tuổi và sức khỏe yếu, nhưng sẵn lòng đi bộ từ Yên Nghĩa (Hà Đông) lên để thắp cho anh nén hương. Cụ vẫn nhớ hình ảnh anh giúp đỡ và biếu 100.000 đồng”, Mai xúc động chia sẻ và cho biết cô cảm ơn lời cầu nguyện của 2 bà dành cho anh trai mình.

Đồng đội chào tiễn biệt thượng úy Việt lần cuối. Ảnh: Q.H.

Cách đây 4 năm, vào tháng 6/2018, hình ảnh một nam sinh trường cảnh sát giúp đỡ bà cụ bán hàng rong thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh ghi lại, giữa trưa hè nắng nóng, chàng trai chủ động giúp bà cụ gánh rau băng qua ngã tư. Sau đó, cậu quay lại bên kia đường và tiếp tục giúp bà cụ khác. Nhân vật chính trong đoạn video là Đỗ Đức Việt, chàng trai năm ấy 20 tuổi, sinh viên Đại học Phòng cháy chữa cháy, đang đi thực tập.

Năm đó, Đức Việt cho Zing biết trên đường đi làm từ cơ quan về, cậu đứng chờ đèn đỏ ở ngã ba Ba La (Hà Đông) thì gặp 2 bà cụ gánh rau đang loay hoay không biết qua đường thế nào. Chàng trai đã chạy lại gần đỡ gánh rau và giúp cụ băng qua đường.

Nam sinh Việt lúc đó cho rằng bất kỳ ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm vậy. Việt cho biết điều làm mình vui nhất không phải những lời khen, mà là thấy ấm lòng khi được giúp đỡ người khác và được bà cụ cho nải chuối tiêu ăn rất ngọt và thơm.