Tối 6/6, tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh có mặt tại Hà Nội sau hành trình dài di chuyển từ CH Czech. Theo lịch trình dự kiến, cầu thủ 18 tuổi có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 13h15 sau khi nối chuyến từ Dubai. Tuy nhiên, vì lý do thời tiết xấu nên chuyến bay của An Khánh tới Hà Nội chậm tới 6 tiếng đồng hồ.

Dù khá mệt mỏi nhưng cầu gốc Đô Lương (Nghệ An) rất vui khi trở lại Việt Nam. Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt với Andrej Nguyễn An Khánh bởi anh lần đầu được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Được biết, sau 10 năm An Khánh mới về nước. Dù vậy, anh nói tiếng Việt rất tốt nên thích nghi nhanh với môi trường mới.

An Khánh tới Hà Nội vào tối 6/6

"Tôi rất vui khi được khoác lên màu áo tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là mong muốn của bố mẹ tôi. Tuy xa quê nhưng lúc nào gia đình tôi cũng hướng về quê hương'', Andrej Nguyễn An Khánh chia sẻ cảm xúc.

Nguyễn An Khánh bước vào tập luyện cùng U23 Việt Nam từ ngày 7/6. Anh là một trong những gương mặt trẻ nhận được sự kỳ vọng đặc biệt từ HLV Philippe Troussier.

"An Khánh có quốc tịch Việt Nam. Công việc của tôi là nói chuyện, trao đổi cá nhân cầu thủ trước khi triệu tập em lên đội tuyển. Tôi mong sau An Khánh, chúng ta sẽ có thêm nguồn lực Việt kiều lên đội tuyển. Đây có thể xem là trường hợp điểm để chính sách Việt kiều cho ĐTQG linh hoạt hơn”, HLV Philippe Troussier cho biết.

An Khánh là gương mặt trẻ nhất ở U23 Việt Nam

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (CH Czech), trong một gia đình có cha là người Nghệ An, còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 euro.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 18 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Đặc biệt, vào tháng 3 vừa qua, cầu thủ gốc Việt được triệu tập lên U18 CH Czech.