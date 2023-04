Nhà chức trách Anh phạt TikTok do lạm dụng dữ liệu trẻ em. (Ảnh: Evening Standard)

Đây là đòn giáng mới nhất vào ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Trong thông báo ngày 4/4, Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO) cho biết TikTok bị phạt vì một số vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm không sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em hợp pháp.

Theo cơ quan này, TikTok cho phép 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng trong năm 2020 bất chấp quy định yêu cầu người dùng trên 13 tuổi mới được mở tài khoản. Vi phạm diễn ra từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2020. Ủy viên Thông tin John Edwards cho rằng, ứng dụng “lẽ ra nên hiểu rõ hơn” và “lẽ ra nên làm tốt hơn”.

Ông nói thêm, số tiền phạt 12,7 triệu bảng phản ánh tác động nghiêm trọng có thể xảy ra từ những hành vi của TikTok. “Họ đã không làm đủ để kiểm tra ai đang dùng nền tảng hay có hành động hiệu quả để trẻ em dưới tuổi không sử dụng nền tảng”, ông chia sẻ. Dữ liệu trẻ em có thể bị lợi dụng để theo dõi và lập hồ sơ, dẫn trẻ em đến nội dung độc hại, không phù hợp.

Người phát ngôn TikTok cho hay công ty đang xem xét quyết định của ICO, đồng thời khẳng định họ đầu tư mạnh mẽ để giữ trẻ dưới 13 tuổi không có mặt trên nền tảng. Đội ngũ an toàn gồm 40.000 người liên tục làm việc để duy trì an toàn cho cộng đồng. Trước đó, ICO đề xuất phạt TikTok 25 triệu bảng do vi phạm quyền riêng tư.

Hình phạt được công bố trong bối cảnh TikTok đang bị kêu gọi cấm tại Mỹ do lo ngại an ninh quốc gia. Chính quyền các nước Anh, Mỹ, EU… đã cấm ứng dụng trên các thiết bị chính phủ.

CEO TikTok Shou Zi Chew ra điều trần trước Hạ viện Mỹ vào tháng trước. Một trong số các vấn đề hàng đầu mà nhà lập pháp Mỹ đưa ra là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền tảng. Ông Chew phủ nhận cáo buộc TikTok chia sẻ dữ liệu người dùng với Bắc Kinh.

(Theo CNBC)