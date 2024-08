Sách nuôi dưỡng cảm xúc và trí tuệ

Theo Thiên Minh, đọc sách mang lại cảm giác hạnh phúc đặc biệt, giúp anh tách mình khỏi thế giới xung quanh và có những giây phút riêng tư. Một niềm vui của "anh tài" là tìm nơi yên tĩnh để nghiền ngẫm kiến thức trong từng trang sách.

Ban đầu, do công việc nhiếp ảnh đòi hỏi di chuyển và thực hành nhiều, Thiên Minh ít có thời gian đọc sách. Tuy nhiên, khi đi sâu vào sáng tạo nghệ thuật, anh tìm đến sách để kích thích trí tưởng tượng, giúp suy nghĩ sâu sắc và phát triển khả năng sáng tạo.

Đọc sách giúp Thiên Minh sáng tạo hơn trong công việc.

Năm qua, Thiên Minh đọc nhiều sách thiền, đặc biệt của thiền sư Thích Nhất Hạnh, để khám phá giá trị của tâm thức. Anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng tâm hồn và xây dựng thế giới nội tâm sâu sắc.

Sách của thiền sư cũng là nguồn cảm hứng lớn của Thiên Minh khi thực hiện triển lãm Hoa mắt giữa năm ngoái. Triết lý sống không diệt, không sinh, không sợ hãi, sự luân chuyển của vạn vật... ảnh hưởng sâu sắc đến cách anh nhìn nhận thế giới. Anh học được cách cảm nhận vẻ đẹp từ mọi thứ, kể cả trong mất mát, tàn phai.



Thiên Minh nhẹ nhàng, điềm đạm hơn nhờ đọc sách.

Trước đây, Thiên Minh dễ xúc động, nóng tính. Nhờ việc đọc sách, thực hành chánh niệm, anh điềm tĩnh, nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Anh học được cách "sống trong hiện tại", tập trung trọn vẹn vào những gì mình đang làm.

Sách cũng giúp Thiên Minh "hòa giải" với tổn thương quá khứ và nuôi dưỡng "đứa trẻ bên trong". Anh nhận ra ai cũng có một "đứa trẻ" cần yêu thương và chăm sóc. Anh trân quý "đứa trẻ" này và nhìn cuộc sống bằng đôi mắt hồn nhiên, trong trẻo dù đã trưởng thành.

Thiên Minh tìm đến triết lý Phật giáo từ thói quen đi chùa từ thời thơ ấu. Khi còn là sinh viên, anh tìm bình yên ở chùa trong lúc khó khăn. Tham gia khóa tu tại làng Mai (Thái Lan), anh nhận thấy vẻ đẹp giản dị nhưng sâu sắc trong triết lý sống của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Theo Thiên Minh, cuốn sách hay cần đến đúng thời điểm và phải phù hợp với nhu cầu của người đọc. Anh không giới thiệu sách yêu thích cho người khác vì mỗi người có trải nghiệm và sở thích riêng. Thay vào đó, anh khuyến khích tìm những cuốn sách phù hợp và đọc một cách say mê.

Thiên Minh cho rằng, đọc sách ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại, nơi mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Sách giúp ta chậm lại, suy ngẫm sâu sắc hơn và nuôi dưỡng cảm xúc, trí tuệ - những điều công nghệ không thể thay thế. Anh tin rằng văn hóa đọc cần duy trì và phát triển, đặc biệt trong thời đại số hóa.

Từng xấu hổ, che giấu quá khứ nổi tiếng

Sau gần 15 năm vắng bóng, Thiên Minh trở lại sân khấu với Anh trai vượt ngàn chông gai đầy xúc động và thăng hoa. Tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu khiến anh có cảm giác như trở lại "nơi mình từng thuộc về". Tham gia chương trình là thử thách lớn với lịch trình dày đặc và thời gian chuẩn bị gấp rút, đòi hỏi nỗ lực lớn từ anh.

Thiên Minh nhận thấy mình đã thay đổi, trở nên cởi mở và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi, không còn là người rụt rè, sống khép kín. Sau chương trình, anh sẽ tiếp tục công việc là nhiếp ảnh gia với cảm xúc sâu sắc và những tác phẩm ý nghĩa hơn.

Thiên Minh bật khóc nhớ người đồng nghiệp quá cố.

Thiên Minh tự hào về bản thân năm 17 tuổi, khi can đảm và kiên định theo đuổi nghệ thuật từ quê lên TPHCM. Anh may mắn vì thành công đến sớm và vẫn tự hỏi tại sao khán giả nhớ đến mình dù không nổi bật so với đồng nghiệp cùng thế hệ như: Wanbi Tuấn Anh, Ông Cao Thắng hay Ngô Kiến Huy.

Thiên Minh thừa nhận sự nghiệp nghệ thuật chỉ kéo dài 3 năm trước khi sang Mỹ du học năm 2010. Trong 14 năm rời showbiz, anh tránh nhắc đến quá khứ ca sĩ, diễn viên vì cảm thấy xấu hổ, nhưng đam mê nghệ thuật chưa bao giờ mất đi.

Thiên Minh thừa nhận từ bỏ hào quang do lo ngại bị đào thải. Trong 3 năm làm ca sĩ, diễn viên, VJ, anh cảm thấy sự nghiệp quá "trơn tru" và đã bỏ lỡ những bài học cuộc sống. Anh muốn quay lại từ đầu, trải nghiệm những khó khăn để trưởng thành hơn. Anh quyết định du học Mỹ với sự ủng hộ của mẹ và trải qua 5 năm đầy thử thách, anh thấy đây là giai đoạn "cuộc sống thật" bắt đầu, mỗi bước đi là một bài học.

