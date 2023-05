Chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm do Hội đồng hương Nghệ An tổ chức nhằm tri ân 5 nhạc sĩ - người con của xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên theo dự kiến sẽ diễn ra tối 14/5.

Chương trình không bán vé do NSND Nguyễn Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn, cố vấn âm nhạc - nhạc sĩ An Hiếu, với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Tiến Lâm, Đức Long, Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Huyền Trang…

Mới đây, ca sĩ Anh Thơ đột ngột xin rút lui không tham gia chương trình. Lập tức mạng xã hội lan truyền thông tin lý do “Anh Thơ đòi cát-sê 86 triệu đồng cho hai bài hát, không thương lượng được với ban tổ chức nên bùng show”.

Ca sĩ Anh Thơ.

Trước luồng thông tin này, VietNamNet liên hệ với NSND Lê Tiến Thọ và được ông khẳng định rằng không có chuyện này. “Đừng đẩy mọi việc đi quá xa làm ảnh hưởng tới tên tuổi của Anh Thơ. Cô ấy bị nhầm lịch, đã thương lượng phía đơn vị tổ chức ở Hà Nam xin rút lui để hát cho Mạch nguồn Ví, Giặm nhưng không được”, NSND Lê Tiến Thọ nói.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Anh Thơ nhận lỗi về mình vì đã sơ suất nhìn nhầm lịch nên nhận trùng 2 chương trình vào cùng một tối.

“Chiều qua người trang điểm cho tôi phát hiện ra sự trùng lặp. Ngay lập tức tôi đã gọi điện ban tổ chức chương trình Hà Nam để đàm phán, mong tiếp tục hát cho Mạch nguồn Ví, Giặm - một chương trình tôi rất tâm huyết. Do gấp quá, phía Hà Nam cũng không thể sắp xếp được nên tôi đã gọi lại cho ban tổ chức Mạch nguồn Ví, Giặm giãi bày, xin lỗi một cách thành khẩn.

Ban tổ chức sau đó đồng ý và yêu cầu tôi trả lại vé, tiền phối khí… Tưởng vậy đã ổn nhưng sáng nay mọi người gửi tin mạng lan truyền thông tin không đúng sự thật khiến tôi rất buồn”, Anh Thơ chia sẻ.

Anh Thơ khẳng định không đòi cát-sê cao như vậy. “Ban tổ chức Mạch nguồn Ví, Giặm mời tôi hát giá cát-sê 10 triệu đồng. Tôi vẫn nhiệt tình hoàn tất các việc họ giao. Tôi cũng đã gửi bài và rất mong chờ ngày diễn. Sự việc lần này hoàn toàn xảy ra ngoài mong muốn, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả các quý khán giả đã luôn yêu thương tôi, cũng như âm nhạc của 5 nhạc sĩ”, Anh Thơ chia sẻ.