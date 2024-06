Ở tập 2 của "Anh trai say hi", 30 "anh trai" được chia thành 6 đội, bước vào vòng thi nhóm đầu tiên (Live stage 1). Đội "Hút" gồm Pháp Kiều, Lou Hoàng, Ali Hoàng Dương, Wean, Hải Đăng Doo, Quân A.P, Nicky trình diễn cuốn hút trong vai các "hoàng tử sa mạc".

Đây là nhóm có sự đồng đều khi sở hữu 3 ca sĩ và 3 rapper, gây bất ngờ với phân đoạn hát tiếng Tây Ban Nha. Các thành viên cho biết phải thay đổi vũ đạo so với ban đầu vì Hải Đăng Doo gặp sự cố gãy tay.

Đội "No far no star" gồm Hurrykng, Song Luân, Rhyder, Captain, Đỗ Phú Quí, Tage chú trọng phần giai điệu bắt tai, khi các phân đoạn của rapper Hurrykng, Rhyder, Captain đều là melody rap (kết hợp hài hoà giữa rap và nhạc).

Nhóm trưởng Song Luân cho thấy khả năng trình diễn khi vừa đàn piano vừa hát. Đỗ Phú Quí gây chú ý khi diện crop top, bật khóc vì hạnh phúc khi được trở lại trình diễn trên sân khấu. Trước đó, Á quân "Gương mặt thân quen 2018" từng quyết định dừng theo đuổi con đường âm nhạc.

Đội "10/10" gồm Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, Quang Trung, Anh Tú Atus gây ấn tượng khi nhảy trên sàn diễn ướt với phong cách gợi cảm. Anh Tú Atus khẳng định mình giữ vai trò rapper của nhóm, còn Quang Trung là main visual (Gương mặt đại diện của nhóm, có ngoại hình tốt). Sau phần trình diễn, Phạm Đình Thái Ngân bật khóc khi đã mang tới phần trình diễn trọn vẹn.

Ông xã Diệu Nhi gặp khó khăn ở phần vũ đạo khi không theo kịp các thành viên trong nhóm. Quang Trung trêu chọc Anh Tú: "Tôi muốn đại diện cho sự bộc trực trong nhóm, để anh ấy nhận ra những sự yếu kém trong khả năng của mình, những hạn chế cần khắc phục. Hành động này của tôi chỉ xuất phát từ ý tốt thôi".

Đội "Sóng vỗ vỡ bờ" gồm Anh Tú, Phạm Anh Duy, Jsol, Erik, Dương Domic tiếp tục là đội không có rapper. Dự định mang tới phần trình diễn "thuần hát", không có vũ đạo, 5 thành viên xảy ra bất đồng quan điểm. Anh Tú cho rằng tiết mục sẽ là “nồi lẩu”, tốn kém chi phí nếu làm theo ý tưởng của Erik, Jsol, còn Jsol khẳng định sẵn sàng bán nhà để đầu tư cho tiết mục.

Tiết mục chính thức được đầu tư dàn dựng sân khấu chỉn chu. Với phần nhạc mang âm hưởng dân gian, truyền thống, đây là tiết mục sâu lắng, “nhẹ nhàng” nhất trong tập 2 và cũng là tiết mục duy nhất không có phần rap. Các thành viên gây bất ngờ khi trình diễn kết hợp acapella (hát chay, không có nhạc đệm).

Kết thúc tiết mục, Phạm Anh Duy bật khóc cho biết gặp sự cố mất người thân trước khi quay hình chương trình, cũng như cảm thấy lạc lõng khi lần đầu vào TPHCM phát triển sự nghiệp. Anh thừa nhận bản thân thiếu thốn tình cảm nhưng may mắn được các "anh trai" yêu quý, quan tâm.

Nhóm "Don’t care" gồm Gin Tuấn Kiệt, Negav, Quang Hùng MasterD, Isaac, Vũ Thịnh và khách mời Thái Lan Nanon Korapat. "Mỹ nam đất Thái" phối hợp tốt cùng các thành viên dù gặp rào cản ngôn ngữ, gây phấn khích khi thể hiện khả năng rap bằng tiếng Thái. “Con cưng đất Thái” Quang Hùng MasterD nổi bật trong mái tóc hồng, được nhiều fan Thái Lan đến tận buổi ghi hình để theo dõi, ủng hộ.

Ở phần kêu gọi bình chọn, Isaac, Vũ Thịnh, Quang Hùng MasterD mạnh dạn cởi áo khoác tặng fan. Rapper Negav gây sốc khi tháo cả chiếc nhẫn trên tay để đeo cho 1 khán giả may mắn. Gin Tuấn Kiệt cũng trao tặng cặp găng tay của mình.

Nhóm cuối cùng - "Nỗi đau ngây dại" gồm Công Dương, Hieuthuhai, Đức Phúc sở hữu ít thành viên nhất nhưng đầy đủ các vai trò khi có rapper, ca sĩ. Cả 3 hoá thân thành các chàng hoàng tử cùng yêu 1 cô công chúa. Đây cũng là nhóm duy nhất có khách mời nữ - hoa hậu Thuỳ Tiên.

Là người ít được chú ý nhất trong đội, chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Công Dương thừa nhận áp lực vì hơn 10 năm chưa trình diễn và lần đầu diễn ở sân khấu lớn. Song, anh vẫn hài lòng về phần thể hiện khả năng hát, cũng như thế mạnh của bản thân là vũ đạo.

Kết thúc live stage 1, nhóm "No far no star" có lượt bình chọn cao nhất, xếp sau đó lần lượt là "Don't care", "Nỗi đau ngây dại", "Hút", "Sóng vỗ vỡ bờ" và "10/10". Không có "anh trai" bị loại. Sau khi tập 2 phát sóng, "Sóng vỗ vỡ bờ" là đội gây tranh cãi trên mạng xã hội khi bị cho là trùng ý tưởng với phần trình diễn "Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc" của đội nhóm trưởng Lưu Vũ trong chương trình Trung Quốc ''Chuang 2021''. Ngoài ra, lightstick của nhóm cũng có sự tương đồng với nhóm Seventeen của Hàn Quốc.

Phần bình chọn của chương trình cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, khán giả được chia thành 2 nhóm và trở thành các giám khảo bình chọn trực tiếp. Nhóm 1 đến từ 30 fan club của 30 “anh trai”. Nhóm 2 là 300 khán giả ngẫu nhiên để đảm bảo sự công bằng. Nhiều ý kiến cho rằng thể lệ này không công bằng khi số lượng người hâm mộ ở mỗi fan club là khác nhau. Song, ở tập 2, thời lượng lên sóng của 30 "anh trai" đã đồng đều hơn khi mỗi người đều có phần thể hiện cá nhân trong từng tiết mục, phô diễn kỹ năng của mình.

Ảnh, video: BTC