BTC chương trình ''Anh trai say hi'' vừa đăng thông tin trên trang fanpage chính thức về việc concert 4 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 9/12/ tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình, vé sẽ được mở bán từ 9h00 ngày 28/11/2024.

Bên cạnh đó thông tin Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng thành lập nhóm nhạc cũng gây chú ý. Theo giải thích, tên nhóm nhạc Mopius là cách viết lệch của "dải Mobius" - một khái niệm có đồng thời trong toán học và nghệ thuật với nghĩa "sự tiếp nối" và "chu kỳ không có điểm dừng".

Theo 4 thành viên Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng, tên nhóm Mopius biểu tượng cho sự hiện đại, không ngừng đổi mới và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong âm nhạc; cũng như đại diện cho những khoảnh khắc, niềm vui mà nhóm mang lại cho khán giả.

Bốn "Anh trai say hi" sở hữu thế mạnh khá toàn diện, trải dài từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến biểu diễn.

Bốn chàng trai trong nhóm Mopius vừa thành lập. Ảnh: NVCC

Trong đó, Jsol theo đuổi dòng nhạc R&B, có thời gian hoạt động khá dài trong showbiz, từng ghi dấu ấn với các bài: Sài Gòn hôm nay mưa, Giá như em nhìn lại... Sau chương trình, anh được yêu thích rộng rãi, kênh TikTok gần 6 triệu người theo dõi.

Quang Hùng MasterD có cá tính âm nhạc riêng biệt và tài năng sáng tác nổi bật từ trước cho đến lúc tham gia Anh trai say hi. Các bản hit tiêu biểu gồm: Dễ đến dễ đi, Thủy triều, Trói em lại, Catch me if you can, Tình đầu quá chén... Ngoài ra, anh còn khả năng sản xuất âm nhạc.

Sau cuộc thi, Dương Domic là 1 trong những cái tên được chú ý nhất. Anh cao 1,85m, từng là thực tập sinh của công ty giải trí Hàn Quốc. Ca sĩ vừa phát hành EP đầu tay Dữ liệu quý.

Mảnh ghép cuối cùng là Hurrykng - rapper đồng thời là thành viên của đội Gerdnang, chủ nhân của nhiều bản hit trong giới trẻ.

Đại diện công ty quản lý Mopius cho biết sự ra đời của nhóm không nằm trong dự định của chương trình Anh trai say hi. Họ mong nhóm trở thành làn gió mới cho thị trường âm nhạc.

Mopius dự kiến phát hành sản phẩm tặng người hâm mộ ngày 3/12 tới. Song song hoạt động nhóm, 4 thành viên vẫn phát triển sự nghiệp solo.

