Theo ban tổ chức, do diễn ra cùng thời điểm Tết Nguyên đán nên lần đầu tiên trong lịch sử 57 năm tổ chức giải đấu của Hiệp hội Bóng bầu dục Mỹ (NFL), văn hóa Việt được khắc họa đậm nét tại sự kiện Vegas LVIII Pregame Warm Up Event, với chủ đề "Giới thiệu, trao đổi văn hoá và tôn vinh những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam".

Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá cho Superbowl - Vòng chung kết bóng bầu dục Mỹ, sẽ diễn ra từ ngày 9/2/2024 (cũng là ngày 30 tháng 12 âm lịch - Giao thừa của người Việt).

Super Bowl là sự kiện thể thao được tổ chức từ năm 1967. Chương trình được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ trong nhiều năm. Rất nhiều ca sĩ quốc tế nổi tiếng từng biểu diễn trước và giữa trận đấu như Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston, Katy Perry, Lady Gaga...

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong vai trò giám đốc âm nhạc sẽ bắt tay cùng đạo diễn sân khấu Nguyễn Hiếu Tâm để tạo dấu ấn âm nhạc trong sự kiện này. Các nghệ sĩ Việt tham gia như: Hồng Ngọc, Nguyễn Hồng Nhung, Lương Chí Cường, Hà Ngọc Vân, Quỳnh Vi… cùng các rapper Seachains, Dế Choắt, LăngLD, Thái VG…

NTK Tuấn Hải.

NTK Tuấn Hải sẽ mang BST quốc phục Việt Nam đến tham gia trình diễn trong sự kiện. Đó chính là bộ sưu tập áo dài truyền thống với chủ đề Việt Nam đất nước tôi, với tham vọng mang đến một hình ảnh Việt Nam lung linh tỏa sáng và tự hào với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, các NTK Đoàn Ngọc Bích và Thach Thi Le sẽ thực hiện đo may và vẽ áo dài tại chỗ cho du khách đến tham gia sự kiện.

Các ca sĩ Hồng Ngọc, Nguyễn Hồng Nhung, rapper Thái VG, Dế Choắt góp mặt trong sự kiện.

Sự kiện Superbowl pregame tailgate hằng năm thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả thế giới. Năm 2023, sự kiện đã thu hút đến hơn 573 triệu lượt theo dõi, 68 triệu chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội toàn thế giới.

Vì vậy, việc tạo dựng sắc màu văn hóa Việt tại sự kiện này được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách hữu hiệu.