APC sắp ra mắt du thuyền Ambassador Day Cruise II sang trọng bậc nhất trên Vịnh Hạ Long

Du thuyền Ambassador Cruise I của Công ty Cổ phần tập đoàn du thuyền cao cấp châu Á APC. Ảnh: APC

Tạo sự khác biệt bằng trải nghiệm du lịch đa dạng và chuyên nghiệp

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, du lịch Quảng Ninh có sự hồi sinh với cú bứt tốc mạnh mẽ bởi những con số ấn tượng: 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5,5 triệu lượt, đạt 220% với tổng doanh thu du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, đạt 245%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP. Hạ Long đã đón 3,35 triệu lượt du khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt 40.600 lượt; tổng thu từ du lịch 5.830 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Vịnh Hạ Long - thu hút nhiều du khách yêu thích. Ảnh: APC

Để thu hút khách du lịch, Sở Du lịch Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành phát triển và đầu tư khai thác các sản phẩm mới thu hút khách du lịch hơn. Một trong những sản phẩm trọng điểm là dịch vụ thăm quan nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long.

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó Tổng Giám đốc công ty APC cho biết: “Sau hai năm trở về con số 0, thời điểm này, các công ty lữ hành đang được hồi sinh và nhìn thấy được sự hồi phục của du lịch Việt Nam và đặc biệt là Hạ Long bùng nổ trong quý II và III vừa qua. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chúng tôi củng cố tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn nhằm đem đến các trải nghiệm du lịch đa dạng và chuyên nghiệp hơn đến cho du khách”.

Dịch vụ tàu lớn trên vịnh Hạ Long hút khách trở lại. Ảnh: APC

“Vào tháng 11 tới đây, du thuyền Ambassador Day Cruise II của tập đoàn sẽ ra mắt, dự kiến đây là du thuyền thăm quan trong ngày lớn hàng đầu Việt Nam với sức chứa lên đến 400 khách. Chúng tôi đã xây dựng một hải trình đặc biệt với lịch trình thăm quan trong ngày dài nhất vịnh Hạ Long kết hợp phòng nghỉ hạng sang, ẩm thực 5 sao và các chương trình biểu diễn đặc sắc nhằm đem đến một trải nghiệm độc bản mới lạ đầu tiên trên thị trường”, ông Nguyễn Hồng Nhật cho biết thêm.

Ambassador Day Cruise II - đồng hành cùng những kỳ nghỉ đẳng cấp hàng đầu

APC là một trong những đơn vị tiên phong dẫn đầu xu hướng trong lĩnh vực kinh doanh vận hành du thuyền thăm quan vịnh Hạ Long. Hiện tập đoàn đang sở hữu và khai thác hoạt động du thuyền Ambassador Cruise I từ 4/2019 và Du thuyền Ambassador Day Cruise II vào tháng 11/2022.

Cả 2 sản phẩm du thuyền của tập đoàn đều là những du thuyền lớn trong phân khúc lưu trú nghỉ đêm Ambassador Cruise I (sức chứa 110 khách) và thăm quan trong ngày Ambassador Day Cruise II (sức chứa 400 khách) tại thị trường Hạ Long. Với thiết kế 5 tầng cùng các tiện ích như một khu resort nổi bao gồm nhà hàng, bể bơi vô cực, hệ thống phòng nghỉ sang trọng, spa và các hoạt động thăm quan, lịch trình thú vị.

Trải nghiệm ẩm thực trên du thuyền Ambassador Cruise I. Ảnh: APC

Với hải trình khám phá vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm, Ambassador Cruise I sẽ đem đến cho du khách cơ hội trải nghiệm đại tiệc tối với thực đơn kiểu Âu cao cấp bao gồm tôm hùm, bò thượng hạng. Hơn nữa, du thuyền Ambassador Cruise I có dịch vụ ngủ đêm với 46 phòng ngủ sang trọng từ hạng tiêu chuẩn đến hạng tổng thống có diện tích từ 32m2 đến 90m2. Các phòng ngủ có nội thất hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, view tuyệt đẹp và đều có ban công riêng… giúp du khách thoải mái lựa chọn.

Ambassador Day Cruise II sắp ra mắt vào tháng 11 tới là du thuyền trong ngày có 45 phòng nghỉ hạng sang lưu trú theo giờ và được bố trí nhiều tiện nghi giải trí, ẩm thực như một khu resort trên biển với hệ thống nhà hàng sang trọng tại tầng 3 và tầng 4 có sức chứa từ 120 khách đến 240 khách. Du thuyền còn có quầy bar, khu vực giải trí Piano Lounge, bể sục Jacuzzi vô cực ngoài trời lớn bậc nhất vịnh Hạ Long, sundeck rộng lớn có chỗ tắm nắng cùng nhiều góc sống ảo cực nghệ với những góc check-in độc nhất vô nhị,… để du khách trải nghiệm hoàn mỹ trong hành trình 8 tiếng thăm vịnh Hạ Long.

Du thuyền Ambassador Day Cruise II của tập đoàn APC Du thuyền Cao cấp châu Á. Ảnh: APC

Cao cấp, chuyên nghiệp, uy tín, du thuyền Ambassador Cruise chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh cho bạn cùng gia đình trong hành trình khám phá cảnh đẹp của vịnh Hạ Long.

Du thuyền Ambassador Cruise Hotline: 19003045 Email: info@ambassadorcruise.com Hoặc tham khảo trên website: https://ambassadorcruise.com/vi/

Hồng Nhung