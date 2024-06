Như VietNamNet đã đưa tin vào khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2024 vừa qua Apple đã gửi email yêu cầu các đại lý bán lẻ uỷ quyền tại Việt Nam không được bán iPhone và Macbook trên Tiktok Shop và yêu cầu gỡ các gian hàng của mình trên nền tảng này.

Các đại lý bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã có thể bán iPhone trên TikTok Shop. Ảnh: TH

Theo nội dung email, Apple nhận thấy các cửa hàng của đại lý bán lẻ ủy quyền của hãng tại Việt Nam đã bán các sản phẩm như iPhone, Macbook, trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop, mà không có sự cho phép bằng văn bản từ họ. Theo thỏa thuận được ký kết, các đại lý ủy quyền muốn bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử phải được sự cho phép từ Apple, chính vì thế việc này đang vi phạm các thoả thuận được ký kết.

Xác nhận với VietNamNet lúc đó, đại diện một đại lý bán lẻ ủy quyền cho biết có thông tin trên và đây là những ràng buộc về pháp lý giữa Apple và các đại lý. Apple yêu cầu gỡ gian hàng, sản phẩm ra khỏi TikTok Shop chứ không phải cấm triệt để.

Vào ngày hôm nay (20/6), thông tin từ F.Studio by FPT cho biết, sau khi nỗ lực hợp tác và đàm phán, họ đã chính thức được Apple cấp quyền mở bán các sản phẩm của hãng trên nền tảng TikTok Shop.

Theo ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của F.Studio by FPT, việc bán hàng trên TikTok Shop giúp hệ thống này dễ dàng tiếp cận các khách hàng trẻ, thích trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời hệ thống cũng rất trân trọng sự tin tưởng từ Apple cũng như đánh giá cao sự đồng thuận này.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông hệ thống Viettel Store cũng cho biết, thông tin về việc Apple đã cho phép Viettel Store bán hàng trên TikTok Shop là hoàn toàn chính xác. Apple đã gửi thông báo cho hệ thống để xác thực chính thức thông tin này. Theo đó, kể từ 9h sáng 20/6, Viettel Store đã có thể chính thức bán các sản phẩm Apple trên nền tảng TikTok Shop tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại, trên kênh TikTok Shop chính thức của hệ thống cũng đã "lên kệ" các sản phẩm Apple đang kinh doanh trên toàn bộ hệ thống Viettel Store toàn quốc.

Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện truyền thông ShopDunk cũng đã xác nhận thông tin hiện Apple đã cho phép ShopDunk bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop, điều này cho thấy hãng đã ghi nhận những kết quả tích cực về mặt doanh thu, doanh số thực của hệ thống đến từ kênh này. Đây là cơ hội tốt để ShopDunk tiếp tục mang thêm những ưu đãi mới, độc quyền đến cho người dùng ở tất cả các kênh phân phối chính hãng đang vận hành.

Đáng chú ý, hiện Apple mới chỉ cho phép các đại lý ủy quyền bán hàng trên TikTok Shop, chưa cho phép bán hàng qua hình thức livestream.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của F.Studio by FPT chia sẻ, hiện tại, để đảm bảo mang đến trải nghiệm ‘mua sắm giải trí’ một cách chuyên nghiệp và uy tín nhất, F.Studio by FPT và Apple, TikTok vẫn đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ đúng thoả thuận giữa ba bên. Bước đầu, hệ thống sẽ chính thức bán sản phẩm theo hình thức gắn giỏ hàng trên kênh TikTok của F.Studio by FPT. Về hình thức bán hàng livestream, ba bên vẫn đang trong quá trình trao đổi, phối hợp để thống nhất, từ đó đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Hiện tại Apple chỉ cho phép 3 hệ thống đại lý ủy quyền là F.Studio by FPT, Viettel Store và ShopDunk bán hàng trên TikTok Shop, các hệ thống còn lại vẫn chưa nhận được thông tin từ hãng.