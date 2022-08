Apple sắp bán quảng cáo trên iPhone?

Theo Mark Gurman, “Nhà Táo” đang tiến hành thử nghiệm nội bộ quảng cáo trên Maps nhằm hiển thị kết quả khuyến nghị khi người dùng tìm kiếm nhà hàng, cửa tiệm hoặc các dịch vụ xung quanh.

Apple đã triển khai mô hình quảng cáo tương tự trên App Store, nơi các nhà phát triển có thể trả tiền để tiếp thị ứng dụng của họ trên trang tìm kiếm cho một truy vấn cụ thể, chẳng hạn như “trò chơi giải đó” hay “phần mềm chỉnh sửa ảnh”.

Apple chuẩn bị bán quảng cáo trên các ứng dụng cài sẵn của iPhone.

(Ảnh: TheVerge)

Theo đó, các doanh nghiệp và nhà xuất bản cũng có thể trả tiền trên các ứng dụng Maps, Books và Podcasts để đặt quảng cáo ở một số khu vực trong ứng dụng hoặc đưa nội dung của họ lên vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Hiện các ứng dụng này không chứa quảng cáo.

Apple TV Plus cũng được cho là sẽ ra mắt gói dịch vụ giá rẻ có quảng cáo, điều mà cả Netflix và Disney Plus dự định áp dụng vào cuối năm nay. Đến nay, dịch vụ Apple TV Plus chỉ có duy nhất một gói đăng ký không quảng cáo giá 4,99 USD/tháng.

Apple lần đầu tiên đưa quảng cáo lên App Store vào năm 2016 cũng như hiển thị trên ứng dụng Chứng khoán (Stocks) và Tin tức (News). Tháng 9 năm ngoái, gã khổng lồ sản xuất iPhone công bố chính sách Theo dõi ứng dụng minh bạch (ATT), khiến các nền tảng mạng xã hội thất thu hàng tỷ USD.

ATT cho phép người dùng tuỳ chọn tắt các công cụ theo dõi được sử dụng để hiển thị quảng cáo hướng đối tượng. Chính sách của “Nhà Táo” làm cho nhiều doanh nghiệp phải xem xét lại chiến lược tiếp thị, trong khi góp phần vào sự tăng trưởng kinh doanh chung của công ty này. Theo Insider, hoạt động kinh doanh quảng cáo của Apple đã tăng 238%, lên 3,7 tỷ USD trong năm 2021.

Tháng 5 vừa qua, Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao về dịch vụ của “Táo khuyết” đã lên kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty, tập trung nhiều hơn sang lĩnh vực phát trực tuyến (streaming) và tiếp thị.

Trong quý gần nhất, các mảng kinh doanh quảng cáo và gói đăng ký thuê bao của Apple có doanh thu tăng trưởng đạt 12%.

Vinh Ngô (Theo Bloomberg, TheVerge)