'Avatar 2': Kỳ quan màn ảnh gây choáng ngợp

13 năm cho 1 kiệt tác

Tròn 13 năm sau Avatar phần 1 ra mắt tháng 12/2009, bộ phim 3D đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới, phần 2 mang tên Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu từ 16/12.

Nếu như khi ra rạp năm 2009, khán giả chỉ có thể xem ngoài rạp chiếu với định dạng 3D thông thường thì nay, với sự ra đời của các màn hình cực đại IMAX cùng định dạng phim IMAX 3D và IMAX 4DX giúp người xem có thể bước vào hành tinh Pandora lung linh, cảm nhận như mình đang được chìm đắm trong thế giới kỳ ảo kéo dài 192 phút được James Cameron xây dựng hoàn hảo đến từng chi tiết.

Chính vì tính cách mạng về mặt hình ảnh và công nghệ như vậy nên dù là những khán giả đã xem phần 1 hay thế hệ khán giả Gen Z luôn hào hứng với những cái mới đều háo hức được trải nghiệm Avatar 2 ngoài rạp. Nó trở thành bộ phim buộc phải xem với những tín đồ điện ảnh trên toàn thế giới.

Điều kỳ diệu cần được xem trên màn hình lớn nhất có thể

So với phần 1, có thể nói Avatar 2 vượt trội cả về kỹ xảo, âm thanh, thiết kế bối cảnh và đặc biệt là câu chuyện được phát triển có chiều sâu hơn khi tập trung vào tình cảm gia đình và mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình Jake Sully.

Đặc biệt ở phần 2 này, khán giả không chỉ choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của hành tinh với những cánh rừng tuyệt đẹp ở Pandora vốn đã từng làm quen ở phần 1 mà còn được phiêu lưu trong thế giới đại dương cùng tộc người Metkayina với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới mà nổi bật là nữ thủ lĩnh Ronal do Kate Winslet thủ vai.

Nữ diễn viên từng nổi danh toàn cầu trong bộ phim tỷ đô Titanic của đạo diễn James Cameron 25 năm trước trở lại với Avatar 2 trong một vai diễn khác biệt nhất từ trước đến nay. Vì sự khuyến khích của các con mà cô đã nhận lời tham gia một dự án nhiều thách thức, nhịn thở tới hơn 7 phút dưới nước mà như Kate Winslet nói cô tưởng mình đã chết trong quá trình quay.

Tạo hình vai diễn của Kate Winslet.

Avatar 2 là một thế giới kỳ vĩ trên màn ảnh rất khó để mô tả lại, kể lại bởi ngay cả khi được kể trước nội dung, người ta cũng không thể hình dung trên màn ảnh thực sự điều gì đã diễn ra cho tới tận khi tự mình trải nghiệm ngoài rạp. Hơn cả, Avatar 2 là bộ phim chứa nhiều cảm xúc.

Avatar 2 được cho là sẽ làm nên lịch sử tại Oscar năm sau. Tuy nhiên trước đó, tác phẩm này đã lọt top 5 đề cử Phim hay nhất của Quả cầu vàng 2023 và được Viện phim Hoa Kỳ, Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ (NBR) đưa vào top 10 Phim hay nhất năm 2022. Tác phẩm hiện đạt 80% cà chua tươi trên Rotten Tomatoes dựa trên 232 bài đánh giá của giới phê bình trong khi khán giả chấm điểm Avatar 2 tới 92% cà chua tươi. Trang IMDB chấm phim 8,2/10. Avatar 2 cũng là tác phẩm được lòng cả giới phê bình lẫn được khán giả đại chúng chờ đợi.

Nhà làm phim huyền thoại người Mexico từng giành Oscar - Guillermo Del Toro là một trong những khán giả đầu tiên của Avatar 2. Sau khi xem xong, đạo diễn của The Shape of Wate chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Một thành tựu đáng kinh ngạc của James Cameron. Bộ phim chứa đựng những khung hình cảm xúc với quy mô hoành tráng". Guillermo Del Toro còn gọi James Cameron là "một bậc thầy đang ở đỉnh cao của phong độ và coi Avatar: Dòng chảy của nước là "điều kỳ diệu cần được xem trên màn hình lớn nhất có thể".

Dù thời lượng phim lên tới 192 phút nhưng khán giả không cảm thấy mệt mỏi hay sốt ruột mong chóng hết phim bởi Avatar 2 thực sự là kiệt tác thị giác đầy mê hoặc khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình cho đến khi đèn phòng chiếu bật sáng.

Với chi phí sản xuất ước tính từ 350-400 triệu USD, là một trong những tác phẩm đắt đỏ nhất mọi thời đại, Avatar 2 như James Cameron nói cần phải thu 2 tỷ USD mới hòa vốn. Con số này hoàn toàn là khả thi và đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, tính đến sáng 16/12, ngày Avatar 2 chính thức ra rạp, phim đã thu về gần 21 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày chiếu sớm. Cùng chờ đợi những kỷ lục mà bom tấn của mọi bom tấn này sắp thiết lập.

Nhận xét của giới phê bình 'Avatar 2' Yolanda Machado của EW viết: "James Cameron là bậc thầy công nghệ và luôn biết hướng đi chính xác nhất. Tổng thể bộ phim là một tuyệt tác công nghệ với một thế giới ngoạn mục". Kara Warner viết trên People: "Là một người hâm mộ Avatar, tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào Avatar: Dòng chảy của nước. Với tôi, nó hoàn toàn mang lại hiệu quả. Phim hơi dài nhưng xứng đáng với hình ảnh tuyệt đẹp, các nhân vật mới tuyệt vời". Mike Ryan của tờ Uproxx viết: "Đừng bao giờ đặt cược điều gì ở James Cameron. Bộ phim quá sức tưởng tượng của tôi và thực sự choáng ngợp. Đôi khi, tôi bỏ qua cả vài chi tiết ở cốt truyện chỉ vì mải ngắm một chú cá ở hành tinh Pandora. Ngoài ra, tôi đã xem lại Avatar cuối tuần qua để thấy rằng phần hai có sự phát triển nhân vật tốt hơn và sâu sắc hơn nhiều". Perri Nemiroff của tờ Collider viết: "Tôi đã tin James Cameron sẽ nâng tầm với các hiệu ứng mới nhưng những hình ảnh như thế này thật đáng kinh ngạc. Những khung hình đẹp nối tiếp nhau. Nhưng điều tôi thấy tâm đắc nhất là những kỳ quan về mặt kỹ thuật luôn xây dựng phục vụ cho các nhân vật và thế giới của hành tinh Pandora". Ian Sandwell của Digital Spy viết: "Không ngạc nhiên khi Avatar: Dòng chảy của nước là một kiệt tác hình ảnh với việc sử dụng kỹ thuật quay 3D tạo nên những khung cảnh ngoạn mục. Phim có câu chuyện mỏng và quá nhiều nhân vật để tung hứng nhưng James Cameron đã kết hợp khéo léo để tạo nên một trường đoạn phi thường đầy cảm xúc về sau cùng những pha hành động gay cấn". Erik Davis viết trên Fandago: "Thật vui khi nói rằng Avatar: Dòng chảy của nước là một bộ phim phi thường. Nó lớn hơn, hay hơn, giàu cảm xúc hơn Avatar. Phim ngoạn mục về mặt hình ảnh và vô cùng hấp dẫn. Từ câu chuyện, cảnh tượng đến yếu tố tâm linh, vẻ đẹp, James Cameron đã có cách làm phim và kể chuyện tuyệt vời nhất".