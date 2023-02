Bà Bùi Hải Huyền xin từ nhiệm Tổng Giám đốc FLC

Thông tin từ CTCP Tập đoàn FLC cho biết, bà Bùi Hải Huyền hôm 27/2 xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tập đoàn.

Bà Bùi Hải Huyền (1976) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC từ năm 2015 và được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 3/2020. Đầu tháng 7/2022, bà Huyền giữ thêm chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC sau sự cố lãnh đạo cao cấp tại doanh nghiệp này.

Bà Huyền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành, tư vấn tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Trong thư gửi nhân viên, bà Huyền cho biết, FLC đang cần một luồng gió mới sau các biến cố đã qua.

“Do đó, việc tôi rời cương vị CEO ở thời điểm này là điều cần thiết phải làm để quá trình tái cấu trúc mà FLC đang hướng tới có thể thành công tốt đẹp”, bà Huyền chia sẻ trong thư chia tay gửi cán bộ nhân viên.

Thời điểm 2020, thông cáo của FLC cho biết kinh nghiệm điều hành đa dạng của bà Huyền trên các lĩnh vực như quản lý khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, kinh doanh bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, hàng không, nông dược… được HĐQT nhận định là phù hợp cho các mục tiêu của FLC trong giai đoạn mới, đặc biệt trong vai trò kết nối tất cả các mảng kinh doanh, điều phối thống nhất và tập trung các nguồn lực trên toàn hệ thống.

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ Tổng Giám đốc của FLC đã có 3 năm nắm giữ cương vị CEO, trong đó có 1 năm điều hành Tập đoàn này sau biến cố vướng lao lý của một số cựu lãnh đạo FLC.

Cũng trong ngày 27/2/2023, HĐQT FLC nhận thêm hai đơn xin từ nhiệm của 2 Phó Tổng Giám đốc là Đàm Ngọc Bích và Lê Thị Trúc Quỳnh.

Bà Đàm Ngọc Bích sinh năm 1977, được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc FLC từ năm 2015, phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Còn bà Lê Thị Trúc Quỳnh đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc FLC từ năm 2020. Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, được biết bà Trúc Quỳnh phụ trách về hoạt động khách hàng chiến lược cho FLC và sau đó là mảng Tài chính cho doanh nghiệp này.

Như vậy, với việc Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền và hai Phó Tổng Giám đốc rời đi, Ban Điều hành cũ của FLC đã có 6 lãnh đạo cấp cao từ nhiệm trong giai đoạn từ 2022 đến nay.

Bà Bùi Hải Huyền. (Ảnh: FLC)

Trước đó, ngày 5/2, Đại hội cổ đông bất thường của FLC không đủ điều kiện tiến hành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo Đại hội bất thường lần 2 dự kiến được tổ chức sớm nhất vào ngày 4/3. Với việc từ nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, dự kiến Đại hội này sẽ phải bầu ra các các thành viên HĐQT mới thay cho bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng - người đã xin thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways cuối tháng 7/2022 vì lý do cá nhân sau 8 năm gắn bó.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) hôm 14/2 công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/2 do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người.

FLC gần đây liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch.

Hồi đầu năm 2023, Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức.

Hôm 24/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 3/3 nhưng ngay sau đó HNX tiếp tục có quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch, cũng kể từ ngày 3/3/2023.

HNX cho hay, lý do cổ phiếu FLC bị đình chỉ bởi FLC thuộc diện công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định.