Trong tập podcast “On with Kara Swisher” mới nhất, Bill Gates tiết lộ ba lo ngại lớn nhất của mình đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, lo lắng đầu tiên của đồng sáng lập Microsoft là những người có ý đồ xấu sử dụng AI cho các hành vi phạm tội, khủng bố sinh học, chiến tranh cấp quốc gia.

Trong trường hợp này, ông cho rằng, cần đảm bảo để những người tốt nắm trong tay AI có thể phòng thủ trước những điều đó và không bị tụt lại phía sau.

Bill Gates có những lo lắng riêng đối với công nghệ AI. Ảnh: techovedas

Ngân sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho năm tài khóa 2025 bao gồm hàng tỷ USD dành cho AI, trong đó có những nỗ lực để thúc đẩy “phát triển và sử dụng AI an toàn, bảo mật, đáng tin cậy” và đầu tư vào “tổ chức an toàn AI mới nhằm bảo vệ sự an toàn, bảo mật và quyền lợi của công chúng Mỹ”.

Lo ngại thứ hai của Gates là “tốc độ thay đổi” nhanh dẫn đến mất việc làm. Ông tin AI có thể vượt trội hơn trong những công việc như tiếp thị qua điện thoại, chăm sóc khách hàng – vốn chiếm phần lớn nền kinh tế.

Báo cáo năm 2023 của Goldman Sachs nhận định, AI có khả năng tạo đột phá lớn cho thị trường lao động và ảnh hưởng đến khoảng 300 việc làm toàn thời gian.

Một khảo sát do HubSpot tiến hành năm 2023 cho thấy, nhân viên bán hàng tiết kiệm 2 tiếng 15 phút mỗi ngày khi sử dụng AI để tự động hóa các tác vụ thủ công như lên lịch họp, ghi chú, nhập dữ liệu.

“AI không thay thế nhân viên bán hàng, nó chỉ đảm nhận những khía cạnh lặp đi lặp lại nhiều nhất trong công việc của họ”, báo cáo viết.

Lo ngại cuối cùng của Gates là viễn cảnh “mất kiểm soát” AI. Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu AI đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả tiềm tàng của AGI (trí tuệ nhân tạo tổng hợp, thông minh hơn con người), bao gồm cả ngày tận thế.

Các mô hình AI có thể bị lợi dụng cho các mục đích như lừa đảo, tấn công mạng hay tuyên truyền thông tin sai sự thật…

Không chỉ có Gates, những lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng từng bày tỏ quan ngại về AI và mong muốn có thêm các quy định đối với công nghệ mới này.

Năm 2023, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhà khoa học trưởng của Microsoft – Michael Schwarz – nói, ông “tự tin AI sẽ được thế lực xấu sử dụng và gây hậu quả thực tế”.

CEO OpenAI Sam Altman thậm chí còn cho biết, dù “kịch bản tốt nhất đến mức khó tưởng tượng”, mặt khác, ông cũng nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất trong đó AI là “ác mộng đối với tất cả”.

Nói về hiện tại, Gates tiết lộ ông dùng Copilot của Microsoft để tóm tắt các cuộc họp. “Khả năng tương tác, không chỉ tóm tắt mà đặt câu hỏi về cuộc họp là khá tuyệt vời”, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

(Theo Insider)