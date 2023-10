Chung kết Miss International 2023 diễn ra tại SVĐ Quốc gia Yoyogi ở Tokyo, Nhật Bản, quy tụ 70 thí sinh từ nhiều quốc gia khác nhau. Đại diện của Việt Nam trong cuộc thi năm nay là Á hậu Phương Nhi, sinh năm 2002. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, được đánh giá phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Phương Nhi giới thiệu bản thân:

Trong phần giới thiệu, Phương Nhi chia sẻ cô là người có sức ảnh hưởng, người mẫu và hiện là sinh viên ngành Luật. Trong phần mở màn đêm chung kết, cô diện trang phục Cò ơi nặng hơn 10kg. Trang phục mang sắc trắng, bạc làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng vốn có của Phương Nhi. Cùng với đó, tà áo dài trắng khiến người đẹp dịu dàng, sang trọng.

Phương Nhi trình diễn trang phục dân tộc:

Trong phần trình diễn trang phục dạ hội trên nền nhạc She used to be mine của Sara Bareilles, Phương Nhi lựa chọn Ngọc Phương Đông. Trang phục được ví như một toà châu báu được dát lên sắc vóc của nàng công chúa đến từ Phương Đông. Thiết kế được đính kết lộng lẫy mà vẫn thanh thoát khi pha phối ngọc trai và hàng ngàn viên đá Swarovski bung toả trên dáng váy đuôi cá xuyên thấu, cùng tùng váy xoè bồng lấp lánh phía sau.

Chiếc nơ 8 cánh bằng lụa Mikado cao cấp được nhấn nhá như một dải choàng tinh tế duyên dáng, cũng gợi nhớ đến nốt thắt trên Obi truyền thống trang trọng của Kimono, biểu tượng Nhật Bản.

Danh hiệu nữ hoàng của các châu lục (do thí sinh bình chọn) năm nay được trao cho: Ghana (châu Phi), Mỹ (châu Mỹ), Macau (châu Á) và Anh (châu Âu).

Top 15 của Miss International 2023 gọi tên các nước: Bolivia, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Thái Lan, Venezuela và Việt Nam. Sau đó, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục dạ hội.

Kết thúc phần trình diễn trang phục dạ hội, Top 7 bước vào phần thi ứng xử được công bố gồm: Bolivia, Colombia, Mexico, Peru, Philippines, Thailand, Venezuela. Đại diện Việt Nam dù được dự đoán sẽ đạt thứ hạng cao đã dừng chân ở Top 15.

Người đẹp Colombia nhận được câu hỏi: "Các cuộc thi sắc đẹp đều có những tiêu chí thay đổi. Theo bạn, điều gì tại Miss International không nên thay đổi và tại sao?". Thí sinh Colombia trả lời những giá trị mà cuộc thi mang lại nên được giữ gìn. Đó là giá trị về văn hóa và nhiệm vụ của cuộc thi là nâng cao nhận thức giữ gìn văn hóa.

Người đẹp Venezuela nhận được câu hỏi về những thành tựu trong 5 năm tới, thí sinh trả lời sẽ là một cô gái trưởng thành, độc lập và có thể lan tỏa năng lượng ra khắp thế giới. Kết câu, cô có thêm lời chúc bằng tiếng Nhật khiến khán giả vỗ tay hưởng ứng.

Câu hỏi của người đẹp Philippines khá khó khi đề cập về mục tiêu phát triển bền vững có thể đạt được vào năm 2030 và cô làm được gì trong các mục tiêu này. Cô cho biết đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, nhận thức trẻ em cần được giúp đỡ và là một phần của những hoạt động hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Được hỏi về những điều quý giá học được sau 2 tuần tại Nhật Bản, Hoa hậu Mexico trả lời đó là sự nồng ấm, tử tế và cách mà người Nhật Bản yêu nền văn hoá của đất nước mình. Đại diện Thái Lan nhận được câu hỏi về những điều đặc biệt và việc quảng bá đất nước mình.

Người đẹp Bolivia được hỏi về những đóng góp của Miss International trong 60 năm qua, cô trả lời cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, văn hóa mà họ còn đề cao nét tinh túy của phụ nữ truyền thống, giúp thay đổi bản thân. Câu hỏi cuối cùng của Peru về chủ đề trao quyền cho phụ nữ ở các cuộc thi sắc đẹp.

Sau phần thi ứng xử, các giải thưởng phụ được công bố. Ba người đẹp chiến thằng nhờ bình chọn khán giả là Mexico, Bờ Biển Ngà và Việt Nam.

Giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất được trao cho Angola. Người đẹp diễn trang phục dạ hội đẹp nhất là Indonesia. Người đẹp có vóc dáng đẹp nhất được trao cho Zimbabwe. Đại diện New Zealand được giải Người đẹp ảnh.

Top 5 Miss International 2023.

Sau hơn 3 tiếng của đêm chung kết, các giải thưởng chính gồm: Á hậu 4 là Vanessa Hayes của Bolivia, người đẹp Nicole Borromeo đến từ Philippines đạt giải Á hậu 3, Hoa hậu Peru Camila Díaz đạt Á hậu 2.

Đại diện Colombia dù được đánh giá cao cho chiếc vương miện dừng chân ở vị trí Á hậu 1. Đại diện đến từ Venezuela đã xuất sắc vượt qua 69 cô gái để trở thành Miss International 2023.

Hoa hậu Venezuela Andrea Rubio

Khi bắt đầu cuộc thi, Andrea Rubio gặp trở ngại về vấn đề hành lý, nhưng với sự tự tin và vượt qua khó khăn, cô đã mang về chiếc vương miện thứ 9 cho Venezuela, cũng là quốc gia có nhiều chiến thắng nhất tại Miss International.

Chung kết năm nay thay đổi hình thức thi hỏi đáp thay vì thuyết trình, cuộc thi cũng bỏ phần thi áo tắm trên sân khấu mà dùng video ghi hình trước. Ngoài ra, giải thưởng Người đẹp áo tắm(Best in swimsuit) được thay bằng giải Người có vóc dáng đẹp nhất (Miss Fitness). Ban giám khảo gồm 5 người nước ngoài và 6 người Nhật Bản.

Minh Nguyễn - Quang Thăng