Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư, 46 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 7) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, cuối tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án nhưng Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan.

Bà Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ khai lý do bêu xấu vợ chồng bà Phương Hằng

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Hàn Ni khai về nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm đến bản thân khi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong ngày 3/9/2021.

Bị can Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: CA

Ngay trong ngày hôm đó, bà hàn Ni có ghi hình, phát clip có tiêu đề “bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?” để phản biện lại những nội dung mà bà Hằng đã nói không đúng, nói rằng bà tống tiền doanh nghiệp, là bồ của ông Tất Thành Cang…

Bà Hàn Ni cho rằng, clip đó bà cũng nhằm mục đích tư vấn pháp luật, để cho mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường, đều phải tuân thủ pháp luật.

Clip “bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?” được bà Hàn Ni đăng trên tài khoản Youtube và Facebook đều mang tên "Nhà Báo Hàn Ni" do bà làm chủ tài khoản. Bà Hàn Ni có khai, khi vừa live nói chuyện, bà vừa tìm kiếm những thông tin liên quan đến bà Hằng trên mạng Internet, rồi truy cập trang Wikipedia và trình chiếu trên màn hình máy tính và sử dụng những thông tin trong trang này phát ngôn về bà Hằng.

Bị can Hàn Ni còn khai, có nội dung trong clip ngày 3/9 về thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là "CEO" của Công ty CP Đại Nam và có liên quan đến vụ án Năm Cam.

Về ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) thì bà Hàn Ni có tìm hiểu thông qua báo chí được biết ông Dũng là chồng của bà Hằng, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam và là một trong ba người sáng lập ra quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bị can Trần Văn Sỹ. Ảnh: CA

Những phát ngôn này, bà Hàn Ni khai, căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Nguyễn Phương Hằng nên không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai; không hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép.

Bị can Trần Văn Sỹ có khai, nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục.

Ông Sỹ cũng có phát ngôn liên quan đến ông Dũng “lò vôi” vì ông Dũng thường hay ghi hình cùng bà Hằng, có những phát ngôn liên quan.

Ông có đề cập đến Công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu là do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện nên bị can Sỹ đã có những phát ngôn liên quan.

Các phát ngôn của ông Sỹ đều được ông đăng tải trên kênh Youtube “LS Trần Văn Sỹ” do ông làm chủ tài khoản.

Và ông khai, thông tin sử dụng để phát ngôn, là căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Hằng đã phát trực tiếp trước đó, các văn bản pháp luật, các bài báo điện tử chính thống đã đăng về thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Ông Sỹ nhận thức rằng, không cần sự đồng ý của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng; đồng thời không cần kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần đăng đường dẫn nguồn thông tin vì ông không có chia sẻ nguyên văn bài báo và không cân sự chấp thuận của các cơ quan báo chí đã đăng bài.

Bà Hằng đòi bồi thường 500 tỷ đồng, sung công quỹ

Kết luận điều tra có nói rõ, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ vì đã đưa ra những nội dung bịa đất, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng bà, gây thiệt hại Công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa lãnh án 3 năm tù và không kháng cáo. Ảnh: Chụp màn hình

Bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300 - 500 tỷ đồng, để sung vào công quỹ của Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, vợ chồng bà Hằng - ông Dũng vẫn chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần cho Cơ quan CSĐT.

Ngoài ra, vợ chồng bà Hằng - ông Dũng còn tố cáo một số người là chủ các tài khoản Youtube, Facebook trên mạng xã hội đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến vợ chồng bà, thiệt hại cho Công ty CP đại Nam và quỹ Hằng Hữu.

Bà Nguyễn Phương Hằng có yêu cầu bà Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường thiệt hại, từ 300 - 500 tỷ đồng nhưng sung công quỹ Nhà nước. Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC05) cùng các đơn vị khác để điều tra, xác minh các tài khoản Facebook như: "Huỳnh Ngọc Thiên Hương", "Đàm Ngọc Tuyên", "Xóm nhiều chuyện", "Giác Tịnh Nhân", "Đinh Thu Hiền", "Vô Thường", "Đinh Lan"… Các tài khoản Youtube như: “Kim Mao TV Hoàng Ngọc", "Hot News", "Happy Media", "Lan Đinh".

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.