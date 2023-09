Theo quyết định của TAND tỉnh Quảng Ninh, ngày 23/10, TAND tỉnh sẽ đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần tiến bộ (AIC) và các đơn vị liên quan.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25/10. Trước đó, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) và 15 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phân công VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Đây là vụ án thứ hai mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đưa ra xét xử vắng mặt. Trước đó, hồi tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án 30 năm tù đối với bà Nhàn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trong vụ án này, cáo buộc cho rằng, quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, với vai trò chủ mưu, đứng đầu đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Trong đó, bà Nhàn chỉ đạo bà Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản ký dự án 3, Công ty AIC) thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư; chỉ đạo ông Đỗ Văn Sơn (Phó TGĐ AIC) thực hiện hành vi gian lận; giao cho bà Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC) chỉ đạo, điều hành các công ty do bà Nhàn thành lập.

Bà Nhàn còn chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên danh dự thầu, lập hồ sơ đấu thầu làm “quân xanh” để Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng 6/6 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan. Bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.

Liên quan đến vụ án, anh trai của bà Nhàn là bị can Nguyễn Anh Dũng bị cáo buộc đã giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu (số 01, 02, 03, 05, 06), gây thiệt hại số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Quá trình điều điều tra, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban QLDA 3 của Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha) bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án; đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Theo VKSND Tối cao, trường hợp các bị can không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử.

Ông Đỗ Văn Sơn từng bỏ trốn, nhưng đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú. Quá trình điều tra, ông Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC) cũng từng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 28/7/2023, bà Phương ra đầu thú nhưng quá trình điều tra, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm; một số bị can, đặc biệt là các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.