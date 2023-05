Bà mẹ 2 con chọn trang phục trẻ trung khoe vóc dáng thon gọn khi làm khách mời VTV.

Gần 3 năm nghỉ đóng phim để tập trung cho việc gia đình, Bảo Thanh tái xuất trên sóng VTV trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi phát sóng tối 28/5. Nữ diễn viên chia sẻ, trong sự nghiệp của mình, phim nào và vai nào cũng tâm đắc nhưng nếu phải chọn thì Bảo Thanh vẫn thích nhất Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng bởi đây là vai diễn đưa tên tuổi và hình ảnh của cô đến khán giả nhiều nhất.

Nữ diễn viên kể trong đoàn phim cô có cảm xúc mãnh liệt với 'mẹ chồng' Lan Hương. Sau khi hai người diễn xong cảnh cãi nhau và đạo diễn hô "cắt" là Bảo Thanh và NSND Lan Hương đều ra ngồi mỗi người một góc, không nói chuyện với nhau vì chưa thể thoát vai. "Khi tập thì chúng tôi chỉ thoại thôi nhưng khi bước vào quay thật có nhiều phân cảnh rất sốc. Tôi không nghĩ mẹ Hương diễn thật như thế. Những đoạn cãi nhau với mẹ Lan Hương đều rất thật và mẹ đánh thật còn tôi thì uất ức thật", Bảo Thanh kể.

Bảo Thanh và NSND Lan Hương.

Bảo Thanh chia sẻ có những ngày quay cảnh khóc từ sáng đến tối, về nhà cô buồn đến mức không muốn nói chuyện với chồng. Nữ diễn viên ví mình giống như bị trầm cảm và chỉ bình thường trở lại vào sáng hôm sau.

Cũng trong chương trình Bảo Thanh chia sẻ thanh xuân của cô chính là con trai đầu lòng giờ đã 12 tuổi. Khi còn đang học trong trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, cô đã kết hôn với ông xã Đức Thắng và sinh con khi mới 21 tuổi. "Khi ngồi ở đây tôi vẫn thấy tự hào về bản thân và xúc động khi nhớ về quãng thời gian đó. Tôi thấy sao mình giỏi thế khi đã vượt qua được", cô nói. Tuy vậy Bảo Thanh tâm sự cô không bao giờ hối hận khi sinh con thời điểm đó.

Bảo Thanh và ông xã.

Nữ diễn viên Về nhà đi con cũng dành nhiều lời có cánh cho ông xã: "Tôi thích công an, chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Công an nhân dân - PV) vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

"Một lần nữa xin cảm ơn anh chồng yêu quý đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra em phải làm để em có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật và thành công như hôm nay", Bảo Thanh nhắn nhủ chồng trên sóng truyền hình.

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm cho cô bao năm qua, ngay cả khi Bảo Thanh ngừng đóng phim, tập trung cho gia đình và sinh con thứ 2. Cô hy vọng sớm gặp kịch bản hay để quay lại làm phim.

Bảo Thanh và NSND Lan Hương trong 'Sống chung với mẹ chồng'