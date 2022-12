Bà Rịa-Vũng Tàu: GRDP trừ dầu khí tăng cao nhất trong 10 năm

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, dù gặp vô vàn thách thức, khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: có 12/16 chỉ tiêu kinh tế, 18/19 chỉ tiêu xã hội và 3/3 chỉ tiêu môi trường thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng; GRDP trừ dầu khí ước tăng 10,97% so cùng kỳ, cao hơn 3,97% so Nghị quyết, là mức tăng cao nhất của tỉnh trong 10 năm gần đây. GRDP bình quân đầu người (trừ dầu khí) ước đạt 7.611 USD/người/năm, vượt kế hoạch đề ra (Nghị quyết 7.600 USD). Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Công nghiệp tiếp tục là khu vực kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao và đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP, với tỷ trọng 52,21%, đóng góp 5,50 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Trong các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh, có 19 sản phẩm có mức tăng trưởng trên 10%, trong đó có một số sản phẩm có quy mô lớn, đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp như: Khí tự nhiên dạng khí; ure; kính nổi và kính đã mài; xi măng Portland đen; điện... Trong năm 2022, đã có thêm 10 dự án sản xuất công nghiệp đưa vào hoạt động.

Về thu hút đầu tư, ước cả năm 2022 thu hút được 58 dự án; tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2022 (quy đổi) khoảng 2,07 tỷ USD, đạt 112,77% kế hoạch và tăng 0,43% so với năm 2021.

Đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1.135 dự án đầu tư, gồm 446 dự án đầu tư nước ngoài và 689 dự án đầu tư trong nước; với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30,287 tỷ USD và 358.270 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch nhanh chóng khôi phục và có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 127,94% so với năm 2021 (Nghị quyết tăng 34,06%); doanh thu lữ hành tăng 137,37% so với năm 2021 (Nghị quyết tăng 34,63%). Du lịch tăng mạnh chủ yếu do sức bật trở lại sau khi kiểm soát dịch bệnh, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, nhu cầu du lịch tăng cao. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú luôn đạt hơn 95%. Ước cả năm 2022, lượng khách lưu trú khoảng 3,87 triệu lượt, tăng 182,86% so với năm 2021, trong đó khách quốc tế khoảng 155 ngàn lượt, tăng 124,08%.

Phú Mỹ