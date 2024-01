Tối 4/1, xác nhận với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Ninh Dương, TP Móng Cái Lê Đức Tâm cho biết vụ cháy xảy ra vào khảng gần 19h cùng ngày tại khu vực neo đậu cảng Phương Oanh.

Chiếc tàu bị cháy khi neo đậu tại cảng ở Móng Cái (Ảnh: Móng Cái News)

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên tại khoang hành khách của một tàu du lịch nên đã báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, 3 xe cứu hộ của lực lượng PCCC TP Móng Cái và hơn 30 người có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết có gió nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra hai tàu du lịch neo đậu gần đó và thiêu rụi những chiếc tàu trên. Tại hiện trường, người dân theo dõi vụ cháy nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và cháy dầu lan.

Tàu du lịch bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Móng Cái News)

Được biết, những chiếc tàu bị cháy này thuộc loại tàu chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long được đưa về cải hoán chuyển đổi sang chức năng khác.