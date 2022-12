Ba thay đổi trong cách ăn đẩy lùi nhiều loại ung thư

Theo tạp chí Lancet, sau khi phân tích chế độ ăn uống của một lượng lớn dân số toàn cầu trong hơn 20 năm, các nhà khoa học ghi nhận, khoảng 20% số bệnh nhân trên thế giới, trong đó có ca mắc ung thư, do chế độ ăn không lành mạnh.

Khái niệm “không lành mạnh” đề cập tới độ an toàn của nguyên liệu, loại thực phẩm, giờ ăn và thói quen ăn uống.

Theo Aboluowang, bạn nên bỏ ngay 3 thói quen dưới đây để tránh xa ung thư:

Ăn đồ quá nóng: Nguy cơ ung thư miệng, thực quản

Bạn không nên ăn đồ nóng quá 60 độ C. Ảnh: Gigglesnhugs

Ăn đồ nóng là thói quen của nhiều người châu Á, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Họ cho rằng ăn đồ nóng sẽ tốt, ấm bụng, dễ chịu.

Nhưng trên thực tế, nhiệt độ quá cao có thể gây hại cho miệng, thực quản. Nếu ăn đồ nóng trong thời gian dài, niêm mạc thực quản và khoang miệng dễ bị tổn thương, gây viêm nhiễm, nguy cơ ung thư.

Tốt nhất, độ nóng của thực phẩm không nên vượt quá giới hạn 60 độ C.

Ăn khi quá đói và ăn rất nhiều: Xác suất ung thư túi mật và dạ dày

Bữa ăn quá nhiều chất gây áp lực cho đường tiêu hóa. Ảnh: Themanual

Nhiều người hiện nay thường ăn một bữa rất no nhưng lại bỏ bữa kế tiếp do bận rộn công việc và nhiều lý do khác. Nhưng đó là một chế độ ăn không điều độ, không tốt cho sức khỏe.

Trong một ngày, mọi người cần được cung cấp chất dinh dưỡng đều đặn. Việc ăn uống thất thường có lúc tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa, lúc lại khiến dạ dày bị tổn thương do quá đói.

Ăn quá no sẽ gây áp lực cho nhu động đường tiêu hóa, vì chất béo, carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác cần được phân hủy và túi mật cần tiết ra nhiều mật hơn. Nếu tiếp tục như vậy, túi mật sẽ bị căng và viêm, nguy cơ ung thư túi mật sẽ tăng lên.

Trong khi đó, bỏ bữa sẽ dẫn đến tăng tiết axit dạ dày, kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm loét, triệu chứng trào ngược axit và ợ chua, nguy cơ ung thư dạ dày về sau cũng sẽ tăng cao.

Ăn nhiều dầu mỡ: Tiềm tàng ung thư gan, tuyến tụy

Đồ ăn chiên rán hợp khẩu vị nhiều người. Ảnh: Foxnews

Các món ăn chiên rán được nhiều người yêu thích nhưng nếu bạn ăn quá nhiều dầu mỡ trong thời gian dài, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

Hấp thụ lượng lớn dầu ăn sẽ gây béo phì và tăng mỡ máu, bệnh tiểu đường và các triệu chứng chuyển hóa khác. Nguy cơ ung thư gan và tuyến tụy có thể tăng lên do ăn quá nhiều chất béo.

Do đó, mặc dù thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ ngon miệng, nhưng vì sức khỏe, bạn cần giảm lượng ăn một cách hợp lý. Người trưởng thành có thể tiêu thụ khoảng 25g chất béo mỗi ngày.