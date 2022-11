‘Bà trùm’ Mười Tường bất ngờ khai chi 2 tỷ đồng để chạy án

Ngày 29/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

"Bà trùm" Mười Tường tại thời điểm nghe Công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Trong bản kết luận điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định sáng 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi đến sát biên giới với Campuchia để canh đường cho việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang bên kia biên giới; đồng thời vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường theo sự chỉ đạo của bà Mười Tường.

Đối với tiệm vàng Trương Hưng, khoảng 2h sáng cùng ngày, “đàn em” của bà Mười Tường đã thực hiện giao, nhận số tiền lên đến 3,2 triệu USD để mua vàng lậu từ Campuchia về.

Do vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới cho nhiều tiệm vàng và cá nhân đều có ký hiệu nhận biết riêng như “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.

Sau đó, đàn em của bà Mười Tường chạy vỏ lãi vận chuyển USD sang Campuchia giao cho người phía bên kia biên giới. Sau khi giao tiền xong, Phạm Tấn Lộc ở lại Campuchia chờ nhận vàng.

Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Út, các đối tượng cố tình chạy vỏ lãi tốc độ cao qua chốt để lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra nhằm thăm dò tình hình, chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam.

Sau đó, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận ba bao vàng. Út chạy vỏ lãi đến điểm hẹn gặp đồng bọn để vận chuyển vàng lên xe.

Lúc này, lực lượng công an phát hiện vây bắt được Trần Văn Hải (nhóm của bà Mười Tường) cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%. Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố 25 bị can về tội “Buôn lậu”.

Bà Mười Tường tại phiên tòa “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xử hồi tháng 2 vừa qua. Ảnh: Thiện Chí

Theo kết luận điều tra, trước thời điểm Công an bắt vụ 51kg vàng khoảng 3-5 ngày, ông Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) giao 200.000 USD cho Lộc để đem sang Campuchia giao cho một người.

Còn Mai Thị Ngọc Phấn có nhiệm vụ đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho bà Mười Tường.

Quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng nhằm mục đích “chạy án” để bà ta và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới nên cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, kết luận bổ sung nêu.

Công an cũng xác định, một số bị can còn đứng tên nhiều tài sản là bất động sản, ô tô cho bà Mười Tường. Đồng thời cho biết, cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác minh trong vụ án Trốn thuế và rửa tiền (tách ra từ vụ án này).

CQĐT xác định Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.