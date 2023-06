Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM liên quan đến Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, và Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land.

Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (tên thường gọi Lina, 42 tuổi, ngụ quận 4, là Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 7 đồng phạm khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định, bà Trần Thị Mỹ Hiền (ngụ quận 1, là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) là người tổ chức, chủ mưu, tham gia trực tiếp và liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác. Dù bị chẩn đoán trầm cảm, dạng rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp nhưng bà vẫn tham gia trực tiếp các giao dịch để lừa đảo, hiện đang bị áp dụng chữa bệnh bắt buộc từ tháng 3/2021.

Do đó, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền, chờ sau khi bà chữa bệnh xong, sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin điều tra, giai đoạn từ đầu năm 2019 đến đầu năm 2021, Công an TP.HCM liên tiếp nhận 170 đơn tố giác của nhiều người về việc bị can Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền đã lừa đảo bán nền đất tại 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền lớn.

Kết luận điều tra cho hay, bà Nhung, bà Hiền cùng tìm mua những khu đất thổ cư, nông nghiệp, đất công ích… ở các địa bàn như: huyện Bình Chánh, quận 12, Bình Tân, TP.Thủ Đức…. và chỉ ký thoả thuận mua bán, thanh toán 1 phần tiền, có lập vi bằng.

Sau đó, bà Nhung, bà Hiền đã ký trực tiếp hoặc yêu cầu chủ đất ký hợp đồng góp vốn bằng đất vào các công ty, rồi tự vẽ dự án ma, có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, hạ tầng đường, điện nước…

Bà Nhung, bà Hiền thông qua các công ty để quảng cáo, ký hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng cho khách hàng đất nền tại các dự án ma có tên gọi như: dự án Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng, Bà Điểm, Đông Hưng Thuận…

Để tạo lòng tin, thu hút đầu tư, các bà trùm bất động sản đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như: rẻ hơn giá thị trường, chiết khấu 5 – 10%, bồi thường thêm 50% nếu không giao đất…

Hàng loạt khách hàng sập bẫy. Sau đó bà Hiền, bà Nhung cũng như các pháp nhân công ty như nói trên không thực hiện đúng như cam kết theo hợp đồng mà chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định, bà Nhung, bà Hiền và đồng phạm đã lừa 584 trường hợp, chiếm đoạt số tiền hơn 815 tỷ đồng.

Trong đó bà Nhung cùng đồng phạm đã trực tiếp chiếm đoạt của 424 bị hại, với tổng số tiền 536 tỷ đồng.