Hiện nay, khu vực này không còn rừng phòng hộ trước đê, nên trong thời gian tới triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh sẽ còn tiếp tục đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở mái đê và thân đê làm cho tình hình sạt lở nghiêm trọng hơn... Do đó, cần có những biện pháp khẩn cấp áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sạt lở gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở NN&PTNT tổ chức ngay việc kiểm tra, khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở. Huy động ngay các lực lượng, phương tiện để xử lý khẩn cấp bước đầu nhằm hạn chế sạt lở và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn khu vực này. Bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố...