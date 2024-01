Ba năm trước, bác sĩ Tania King-Mohammad quyết định bỏ việc trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh để tham gia đầu tư bất động sản. Hiện cô sống ở Ibiza (Tây Ban Nha) cùng chồng và hai con.

Theo The Sun, người phụ nữ 38 tuổi này kiếm được khoảng 1.000 bảng mỗi tháng từ những bất động sản mua để cho thuê. Ngoài ra, việc mua bán bất động sản của hai vợ chồng Tania cũng giúp họ kiếm được 10.000 bảng mỗi tháng.

Nhưng nguồn thu nhập lớn nhất của Tania tới từ công việc kinh doanh của cô - Freedom with Tania (Tự do cùng Tania) - mang lại cho cô khoảng 19.000-20.000 bảng/tháng. Tự do cùng Tania là công ty về chiến lược kinh doanh, đầu tư bất động sản, xây dựng tài sản thành công.

Tania bỏ công việc trong ngành y để tập trung đầu tư bất động sản. Ảnh: The Sun

Tania đã rời bỏ công việc bác sĩ ở Anh trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Cô chia sẻ: "Tôi bỏ nghề vào tháng 1/2021 vì kiệt sức nghiêm trọng và trầm cảm nặng. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng và trách nhiệm của một bác sĩ”.

Không xuất thân trong gia đình giàu có, Tania muốn xây dựng một cuộc sống mới với “nhiều tự do, thời gian và tiền bạc hơn”. Bà mẹ hai con bắt đầu quan tâm tới bất động sản năm 2017. Cô cho biết việc tham gia khóa học ba ngày về lĩnh vực này đã thay đổi cuộc đời cô.

Tania và chồng hiện quản lý danh mục đầu tư ấn tượng gồm 13 bất động sản ở Anh. Họ điều hành các dịch vụ cho thuê ngắn hạn và dài hạn.

Để gia tăng thu nhập, Tania và chồng cũng sử dụng mô hình cải tạo các bất động sản để tăng giá trị thị trường của chúng và sau đó bán thu lời và có tiền đầu tư vào một tài sản khác.

Một trong những ví dụ thành công nhất của Tania là bất động sản mua ở Plymouth với giá 200.000 bảng Anh vào năm 2021, sau đó cô đã chi 45.000 bảng để sửa sang. Sau đó, cô bán lại ngôi nhà 320.000 bảng, thu lời 75.000 bảng.

Mức thu nhập mới khác xa với nghề nghiệp trước đây của Tania. Khi còn làm trong ngành y, cô kiếm được 2.200 bảng/tháng. Lúc đó, cô phải gánh khoản nợ thẻ tín dụng 30.000 bảng vì thu nhập không đủ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình.

Nhưng giờ đây, Tania và chồng thường xuyên thưởng thức những bữa ăn ngon tại các nhà hàng được xếp hạng hàng đầu thế giới. Công việc kinh doanh của Tania cũng không có dấu hiệu chậm lại. Cô nói: "Tôi muốn danh mục đầu tư bất động sản của chúng tôi kiếm được 150.000 bảng/tháng và Tự do với Tania sẽ kiếm được hơn 100.000 bảng/tháng trong vòng 5 năm tới”.

Tania cũng có kế hoạch mua và cải tạo một ngôi nhà ở trung tâm London có thể lên tới 2 triệu bảng.

