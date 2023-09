Tối 20/9, Hoàng Mỹ An phát hành MV Bức thư cuối gửi anh trên kênh YouTube. Đây cũng là ca khúc cô thể hiện khi lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ 2023 trong hình tượng nhân vật Bạch Khổng Tước, hồi đầu tháng 9.

Hình ảnh Hoàng Mỹ An trong MV mới.

Hoàng Mỹ An cho biết, Bức thư cuối gửi anh do Vũ Ngọc Bích sáng tác là món quà cô gửi đến khán giả Việt sau nhiều năm học tập, định cư ở Mỹ. Ca khúc nói về nhiều mối quan hệ trong xã hội, nhất là thời đại 4.0, với bộn bề lo toan của cuộc sống, chúng ta thường quên chăm lo cho những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

Trong MV, Hoàng Mỹ An xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, khoe nhan sắc trong veo. Ca sĩ sinh năm 1996 cũng ghi điểm nhờ chất giọng cao, giàu tình cảm.

MV do Hoàng Mỹ An và ê-kíp lên ý tưởng, ghi hình tại TP.HCM. Cô kể đoàn phim gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa, nắng thất thường. Ngoài ra, ca sĩ bị nhiễm trùng mắt vì quay những cảnh xịt khói, dưới mưa, ở hồ bơi. Dẫu vậy, “mỹ nữ dancesport” vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, uống thuốc để duy trì sức khoẻ, tiếp tục làm việc cho kịp tiến độ.

Hoàng Mỹ An gửi thông điệp 'yêu và sống là sẻ chia, từ điều nhỏ nhất, ứng xử văn minh khi chia tay'.

Thông qua sản phẩm đánh dấu sự trở lại làng giải trí quê nhà, Hoàng Mỹ An muốn lan tỏa thông điệp: “Trong tình cảm, biết được sự mong muốn và nhu cầu của đối phương là điều rất quan trọng. Luôn lắng nghe và để tâm đến những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ở mối quan hệ ấy. Khi cả hai đã cố gắng hết sức cho mối quan hệ, nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung thì mình nên chấp nhận, buông bỏ, chúc phúc cho đối phương, không bi luỵ. Đây là cách ứng xử văn minh khi tình cảm không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu”.

Sau thời gian học tập tại Mỹ, về nước hoạt động nghệ thuật, Hoàng Mỹ An muốn hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Cô đang rất háo hức chuẩn bị cho những dự án dài, kết hợp nhiều dòng nhạc khác nhau. Song màu sắc chủ đạo Hoàng Mỹ An hướng tới vẫn là pop, dance.

Hoàng Mỹ An không đặt nặng chuyện sản phẩm phải đạt triệu view hay gây dựng tên tuổi lập tức bởi hiểu "mình đang ở đâu, sẵn sàng đón nhận góp ý để tiến bộ".

Hoàng Mỹ An từng đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Dù có nhiều lợi thế để phát triển con đường nhảy múa, cô vẫn quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp Đại học Nam California (USC- Mỹ) chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc, với số điểm gần như tuyệt đối 3.95/4.0 GPA.

MV 'Bức thư cuối gửi anh':