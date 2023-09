Nhạc sĩ kiêm quản lý Huỳnh Quốc Huy viết nhạc phẩm cách đây 3 năm, cho đây là thời điểm phù hợp để gửi gắm Tăng Phúc. Họ cùng nhau thể nghiệm nhiều bản phối trong nửa năm để tìm thấy âm thanh bắt tai, ưng ý.

Là đồng đạo diễn, Huỳnh Quốc Huy nhận định đây là MV khiến ê-kíp vất vả nhất vì phải quay liên tục 48 tiếng. Các cảnh quay từ sa mạc, bể cá đến vũ đạo dưới nước được đầu tư thiết bị quay đắt tiền và ứng dụng ánh sáng công phu.

Ca sĩ Tăng Phúc.

Ca sĩ Tăng Phúc ngâm mình dưới nước 6 tiếng vẫn phải đảm bảo động tác đẹp và hòa quyện cùng vũ đoàn. Sau bể bơi, anh tiếp tục "chịu trận" cảnh ở sa mạc hay quay với lửa. Nữ chính MV - người mẫu The Face Vietnam 2023 Hoàng Kim Ngân lần đầu đóng MV đã trải qua loạt trải nghiệm nhớ đời.

Tăng Phúc và Huỳnh Quốc Huy đồng quan điểm mời rapper Tonny Việt tham gia dự án. Được yêu thích, biết đến khi góp giọng trong loạt hit Think of you (Thu Thủy), Lạnh (Khổng Tú Quỳnh), Chờ ngày mưa tan, Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh), Tonny Việt từng vắng bóng showbiz thời gian dài.

Ngày trở lại, rapper thấy "như gặp lại người bạn thân lâu không liên lạc". Ngoài góp giọng cho sản phẩm, anh dành thời gian trò chuyện sâu về âm nhạc với Tăng Phúc, Huỳnh Quốc Huy, tìm thấy tiếng nói chung về nghệ thuật.

Rapper Tonny Việt.

Nghe bài Nhờ em nhắn với người đó, Tonny Việt viết đoạn rap nhanh chóng, dễ dàng. Anh có nguyên tắc viết nhạc tối giản, thể hiện chất nhạc cá nhân và tôn vinh nghệ sĩ mình kết hợp.

Anh nói: "Tôi luôn khắt khe trách nhiệm với người nghe. Họ phải được đưa tới một cung bậc cảm xúc tốt hơn khi kết thúc bài hát".

Nhìn nhận về sản phẩm mới, Tăng Phúc tin rằng đã rời vùng an toàn. Thời gian gần đây, anh nỗ lực tập gym, vũ đạo và diễn xuất để cải thiện, làm mới mình. Về âm nhạc, anh ít dần hát ballad, tập trung vào pop.

Trích đoạn MV 'Nhờ em nhắn với người đó'