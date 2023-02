Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Lưu ý cách viết đúng và hay

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023, các bạn học sinh hãy đọc kỹ thể lệ cuộc thi, cách trình bày bài viết để có một tác phẩm dự thi đúng yêu cầu.

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Chủ đề năm nay gắn với một vấn đề lớn có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của trẻ em là An toàn giao thông đường bộ.

Các em học sinh - chủ nhân của những bức thư có thể hóa thân thành những siêu anh hùng và liên tưởng tới hình ảnh những người hùng có sức mạnh phi thường trong các bộ truyện tranh, phim hoạt hình, các bộ phim bom tấn như X-Men hay vũ trụ Marvel.

Nội dung chính của bức thư cần nêu lên thực trạng vấn đề mất an toàn khi tham gia giao thông của trẻ em, nêu được những ý kiến suy nghĩ của mình về thực trạng đó và đề xuất những giải pháp khắc phục để trẻ. em được đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Bức thư viết dưới dạng văn xuôi và phải theo đúng thể thức của một bức thư: Phần đầu thư có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư; Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư; Phần cuối thư là những thông điệp được người viết gửi gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết.

Không viết bức thư dài quá 800 từ, ghi đầy đủ địa chỉ cá nhân vào góc trên cùng bên trái của bức thư và lưu ý không viết tên hay địa chỉ cá nhân trong phần nội dung bức thư.

Trước khi gửi đi, bức thư phải được cho vào phong bì, dán tem bưu chính và ghi số hiệu 11611 - mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Các em học sinh nên viết bức thư của mình bằng những câu văn rõ ràng, mạch lạc và có cảm xúc; tránh cách viết thư theo kiểu trình bày tư liệu khô khan, liệt kê hay kể lể chung chung.

Sau đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 ngắn gọn các em học sinh có thể tham khảo:

Trái Đất...ngày, tháng, năm...

Chào anh bạn tốt,

Tôi là Black Widow đây,

Anh bạn dạo này vẫn khỏe chứ? Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.

Còn tôi, sau lần tác chiến ấy cùng nhau thì hiện tại tôi đang được giao một nhiệm vụ rất quan trọng ở Trái Đất đó là làm cho những con đường trở nên an toàn hơn với trẻ em.

Anh biết đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là có những con đường bị xuống cấp nghiêm trọng, rồi con người ở Trái Đất lại chưa có ý thức giữ an toàn giao thông nữa.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi nghĩ điều cấp thiếp phải làm là cải thiện chất lượng các công trình giao thông cũng như giúp con người nhận biết được tác hại khôn lường của tai nạn giao thông từ đó có ý thức khi tham gia giao thông đường bộ, nhất là khi có trẻ em đi cùng.

Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, tôi đã dùng năng lực siêu nhiên cùng đôi mắt thần để tìm những vụ tai nạn xảy ra và tất nhiên rồi, ở đâu thì tôi cũng rất sẵn lòng đến để giải cứu. Tôi tin rằng anh cũng sẽ đồng ý và có thể sẽ đồng hành cùng tôi để Trái Đất trở nên tươi đẹp hơn.

Thư cùng đã dài quá, tôi xin phép dừng bút tại đây nhé!

Hẹn ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp nhau!

Ký tên:

Black Widow