Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Hãy tưởng tượng là siêu nhân người nhện

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023, các bạn học sinh hãy đọc kỹ thể lệ cuộc thi, cách trình bày bài viết để có một tác phẩm dự thi đúng yêu cầu.

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Sau đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 ngắn gọn các em học sinh có thể tham khảo:

Trái Đất...ngày,...tháng,...năm 2023

Chào anh bạn tốt,

Tôi là siêu nhân người Nhện đây,

Anh bạn dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn nhớ sau lần tác chiến cùng nhau tại đất nước Nhật Bản, năng lượng của cả tôi và anh đều suy giảm đến mức báo động.

Sau lần ấy, tôi cũng phải trở về để dưỡng sức nhưng thi thoảng vẫn tham gia một vài phi vụ dưới Trái Đất.

À, tôi kể cho anh bạn nghe, mới đây tôi nhận thêm một nhiệm vụ mới đó là làm cho mọi cung đường trên Trái Đất đều trở nên an toàn hơn với trẻ em.

Anh bạn vẫn nhớ chứ? Có lần tôi và anh đã cùng ngồi lại trò chuyện khi vô tình chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc tại đất nước Việt Nam.

Hồi ấy bạn từng nói với tôi, tai nạn giao thông là một vấn đề nan giải, khó lòng có thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

Tôi cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng với sứ mệnh và nhiệm vụ được giao tôi không nỡ từ chối những người đã và đang tin tưởng vào tôi.

Chính vì vậy, dù biết nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi không ngần ngại mà nhận lời ngay.

Giai đoạn đầu tôi đặt ra nhiệm vụ là cải thiện chất lượng các con đường cũng như tham gia cứu hộ, cứu nạn để không có bạn nhỏ nào là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ tôi đã góp sức cải thiện hàng chục nghìn con đường xuống cấp và không nhớ nổi đã cứu hộ, cứu nạn bao nhiêu vụ.

Tôi kể cho anh bạn nghe một lần cứu hộ mới đây nhất của tôi nhé. Hôm ấy, tôi cũng đang tham gia cải thiện chất lượng các cung đường thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh, có hai cậu bé chở nhau đi học về nhưng do đoạn đường nhiều ổ gà nên chiếc xe mất phanh và lao xuống bờ sông.

Thấy thế, tôi lập tức hóa thân thành người nông dân và cứu hai cậu bé khỏi nguy hiểm.

Thư cùng đã dài, tôi xin phép dừng bút tại đây nhé!

Hẹn ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp nhau!

Ký tên:

Siêu nhân người Nhện!