Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Tưởng tượng em là siêu anh hùng

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023, các bạn học sinh hãy đọc kỹ thể lệ cuộc thi, cách trình bày bài viết để có một tác phẩm dự thi đúng yêu cầu.

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Được biết, chủ đề gắn với chương trình hành động của Liên Hợp quốc về an toàn đường bộ (UN second decade of action for road safety).

Đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52, các bạn học sinh có thể tham khảo để từ đó lên ý tưởng, lập dàn ý cho bài văn viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 năm 2023 của mình nhé!

Trái Đất, ngày 14 tháng 2 năm 2023

Gửi Jenny thân mến,

Tôi là Scarlett Johansson đây. Chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm gì với nữ chiến binh nửa người nửa máy có nhiệm vụ săn lùng và ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm như tôi đúng không.

Bây giờ tôi thông báo cho bạn thêm một tin vui là tôi được trang bị thêm khả năng tàng hình bản thân chỉ bằng một ý nghĩ, tạm dừng thời gian hoạt động của con người trong 5 phút, thậm chí đi vào giấc mơ của con người để cảnh báo cho họ những việc không may sắp xảy đến.

Ngoài ra, với sức mạnh của mình, tôi có thể điều khiển đèn giao thông và biển báo giao thông từ xa, đảm bảo rằng tất cả các con đường đều được chỉ dẫn rõ ràng và người tham gia giao thông đều tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Với sức mạnh này, tôi cũng có thể kiểm soát luồng giao thông ở khắp mọi nơi trên thế giới và kèm theo đó là nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội) tuyên truyền Luật an toàn Giao thông cho học sinh.

Sứ mệnh của tôi đến thế giới này là khiến cho mọi con đường trở nên an toàn hơn, nhất là đối với trẻ em. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sức mạnh siêu phàm mà tôi có, tôi cũng hi vọng rằng mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Bạn biết đó, đảm bảo an toàn giao thông nhất là đối với trẻ em là công việc rất khó khăn. Nhất là khi hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đưa tin những “con ma men” uống rượu nhưng ý thức kém mà vẫn lái xe ra đường gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Rồi các con đường trên Trái Đất đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, đặc biệt là với trẻ em khi tham gia giao thông.

Chưa kể, nhiều người ra đường vẫn chưa có ý thưc chấp hành luật giao thông đường bộ, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... thậm chí vượt đèn đỏ nữa.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một nhiệm vụ mà tôi mới hoàn thành nhé. Hôm ấy, tôi đang vi vu trên bầu trời ngắm nhìn cuộc sống vô cùng xinh đẹp của con người thì bỗng có dự cảm về điều không lành.

Tôi đã dùng năng lực siêu nhiên của mình và phát hiện có một ông bố lái xe chở con ngoài đường, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và quan trọng là dùng khả năng nhìn trước tương lai tôi thấy ông bố sẽ vượt đèn đỏ và gây ra vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng.

Ngay lập tức tôi đã dùng sức mạnh của mình thay đổi thời gian của đèn xanh, để cho mọi vật dừng lại và cho hai bố con chạy qua đoạn đường một cách bình thường.

Sở dĩ tôi nhìn ra vụ tai nạn của hai bố con là bởi đó là người đàn ông rất hay vượt đèn đỏ và không bao giờ chấp hành luật giao thông. Đêm ấy, tôi đã đi vào giấc mơ của người đàn ông kia, tái hiện lại vụ tai nạn nghiêm trọng nếu không có sự hỗ trợ của tôi thì có thể ông ấy sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con.

Sau cùng, tôi còn cảnh báo ông ấy không bao giờ được xem thường tín hiệu giao thông và phải tham gia giao thông an toàn, nghiêm túc. Từ đó tôi đã thay đổi nhận thức của người đàn ông này.

Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng những con đường an toàn và sân chơi bổ ích dành cho trẻ em từ những hành động đơn giản nhất là chấp hành luật an toàn giao thông.

Cảm ơn bạn đã đọc hết thư!

Ký tên

Scarlett Johansson